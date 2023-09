Droga, močnejša od heroina, prisotna na Hrvaškem: umrla naj bi dva moška

Stanje dveh moških, ki sta se v preteklosti zdravila na psihiatrični kliniki Vrapče v Zagrebu, je spremljal psihiater Ivan Ćelić, ki je pojasnil, da sta žrtvi v preteklosti jemali heroin, sedaj pa sta bili na nadomestni terapiji. "Bali smo se informacij, ki prihajajo iz Severne Amerike in žal, čeprav še nimamo uradnih toksikoloških rezultatov, sumimo, da gre za fentanil. Po besedah družin so namreč v bližini našli zavitke fentanila," je pojasnil Ćelič. Šlo naj bi sicer za prva primera predoziranja s to drogo na Hrvaškem.

Droga je smrtonosna že v izjemno majhnih količinah, od dveh do treh miligramov, kar je približno enako kot pet do sedem zrn soli. Fentanil je tudi 50- do 100-krat močnejši od heroina in morfija, zasvojenost pa vodi v številne zaplete. Med pogostejšimi so težave z dihanjem, kar vodi v smrt.

Drogi so, kot pojasnjuje Ćelić, najbolj izpostavljeni tisti, ki mamila kupujejo na ulici. "Lahko kupujejo kokain, ki pa so mu preprodajalci dodali fentanil, da bi dosegli večji učinek zasvojenosti."

Po besedah Ćelića bo treba na Hrvaškem povečati prisotnost učinkovitih preventivnih programov, saj zgolj terapevtski programi ne bodo dovolj. "Najpomembneje je, da je mlada oseba ozaveščena in nikoli ne zaužije ubijalske droge," o izzivih in nadaljnjih korakih meni Ćelić, ki ne izključuje možnosti, da bo takih primerov še več.

Fentanil je sicer že dlje časa prisoten v ZDA in Kanadi, posamezne primere so zaznali tudi v Baltskih državah. Ameriški Urad za boj proti drogam (DEA) je lani sporočil, da so zasegli 4,5 tone fentanila. S tolikšno količino bi lahko fentanil ubil vse Američane.