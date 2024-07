Na Hrvaškem med najbolj iskanimi poklici natakarji, prodajalci in vozniki

Največje absolutno zmanjšanje števila oglasov glede na enako obdobje lani so junija zabeležili v poklicih programer, proizvodni delavec in zidar, najbolj pa se je povečalo število oglasov v poklicih prodajalec, medicinska sestra in zdravnik oziroma zobozdravnik. Najvišji je delež oglasov za poklice s srednjo kvalifikacijo. Ta je v zadnjih mesecih naraščal in se junija ustalil pri 65,4 odstotka.

Analitiki inštituta so izpostavili še, da se je v zadnjem letu opazneje povečal delež oglasov, ki ponujajo zaposlitev za nedoločen čas, ki je junija dosegel 50,9 odstotka, medtem ko je delež oglasov za zaposlitev za določen čas nekoliko padel in bil junija pri 38,7 odstotka.