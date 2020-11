Na Hrvaškem največ okužb v enem dnevu, predvidene kazni za kršitev ukrepov

Do danes so na Hrvaškem največje število dnevnih okužb potrdili v četrtek, ko so ob opravljenih 11.487 testih potrdili 4009 okužb z novim koronavirusom. Največ umrlih v 24 urah so imeli prejšnji petek, ko je za covidom-19 umrlo 57 ljudi.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 11.091 testih potrdili 4080 okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu doslej, so potrdili na novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite. Umrlo je 48 bolnikov s covidom-19, skupno doslej 1600.

Na Hrvaškem je trenutno 22.408 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 2240 bolnikov s covidom-19, na medicinskih ventilatorjih je 266 ljudi. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so v državi potrdili več kot 119.700 okužb z novim koronavirusom. Doslej je zaradi covida-19 umrlo bolnikov. Okrevalo je skoraj 95.700 ljudi. V samoizolaciji je več kot 51.500 ljudi. Opravili so skupno 724.820 testov.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v zadnjih 24 urah v primorsko-goranski županiji potrdili 319 novih okužb. Iz istrske županije so poročali o 81 novih primerih. Največje dnevno število novookuženih so v preteklih tednih sicer praviloma imeli na območju Zagreba in Splita.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak je novinarjem danes povedal, da se je število novookuženih od nedelje do danes zvišalo za 15 odstotkov. Prejšnji teden so v enakem obdobju zabeležili sedemodstotno zvišanje, pred dvema tednoma pa se je število novookuženih povečalo za štiri odstotke.

Ostrejši ukrepi in predvidene kazni

Od polnoči bodo veljali ostrejši epidemiološki ukrepi, ki jih je včeraj predstavil premier Andrej Plenković.Še naprej bodo prepovedani vsi javni dogodki z več kot 25 osebami, na zasebnih druženjih pa bo lahko največ 10 oseb. Zapirajo se vsi gostinski lokali, razen tisti v hotelih in kampih. Dostava hrane lahko deluje nemoteno. Zapirajo tudi fitnes centre in telovadnice, dovoljeno pa ne bo niti kulturno udejstvovanje v plesnih šolah ali obiskovanje opere. Število ljudi v kinodvorani bo omejeno na 25. Sejmi bodo prepovedani, tudi božični.

Sredstva javnega prometa so lahko zapolnjena do največ 40 odstotkov, maske so obvezne. Prodajalne, trgovine in trgovinski centri morajo nadzorovati maksimalno število kupcev in skrbeti za zračenje ter higieno.

Srednje šole in fakultete se lahko same odločijo, ali bodo pouk v učilnicah in predavalnicah nadomestile s poukom na daljavo. Delodajalcem pa so priporočili, naj zaposlenim omogočajo delo od doma, deljen delovni čas in izmensko delo, kjer je to mogoče. Velja prepoved prihoda na delo za ljudi s simptomi.

Nošnja zaščitnih mask bo obvezna v vseh zaprtih prostorih. Poročni obredi ne bodo dovoljeni, na pogrebih pa bo lahko največ 25 ljudi. Uvedli bodo obvezno dezinfekcijo površin v zgradbah, prav tako obvezno zračenje.

Hrvaški notranji minister in načelnik Nacionalnega štaba civilne zaščite Davor Božinovićje potrdil, da ima delovna skupina na mizi predlog o kaznovanju državljanov, ki kršijo ukrepe. Ob tem je državljane in državljanke pozval, naj zmanjšajo osebne stike. Višina kazni še ni znana, saj sestanek delovne skupine še poteka, ampak je Božinović že nakazal, da bodo kazni "resne" in da jih bodo izrekli na kraju dogodka, predvsem tam, kjer se zbira večje število ljudi.