Na Hrvaškem namesto evrskega kovanca podtikajo turške lire in tajske bahte

Najlažje se torej o pristnosti evrokovancev prepričamo tako, da pogledamo enotno evropsko stran, ki mora vsebovati motiv 12 zvezd, zemljevid Evrope in apoen, nacionalna stran pa mora vsebovati enega izmed določenih motivov, na kovancu za dva evra pa še napis na obrobju.

Hrvaška policija pa je državljane posvarila še zaradi lažnih bankovcev. Prijeli so namreč več prijav, ko prevaranti namesto pravih evrskih bankovcev uporabljajo replike. V nekaj primerih so storilci kot plačilno sredstvo uporabili replike bankovcev, ki se uporabljajo kot filmski rekviziti, na njih pa so napisi, kot sta Souvenir production in This is not legal, it is to be used for motion props, poroča STA.