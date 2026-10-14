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Na Hrvaškem napovedali strožje kazni za prometne prekrške, za nekatere tudi zapor

Zagreb, 14. 10. 2026 15.51 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ti.Š.
Hrvaška policija

Na Hrvaškem načrtujejo občutno zvišanje kazni za številne prometne prekrške. Najvišje kazni so predvidene za nezakonite avtomobilske dirke, strožje pa naj bi kaznovali tudi kršitve pri vožnji električnih skirojev, nepravilno parkiranje in neuporabo varnostnega pasu. Za nekatere prekrške je predviden tudi zapor.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je danes predstavil predlog sprememb zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga bo ministrstvo pred začetkom parlamentarne obravnave najprej poslalo v javno posvetovanje.

Na hrvaških cestah je lani umrlo 261 ljudi, 22 več kot leta 2024. Po podatkih hrvaške policije je letos do 12. oktobra v prometnih nesrečah umrlo 189 ljudi, kar je 35 manj kot v primerljivem obdobju lani.

Božinović je ob predstavitvi predloga poudaril, da cilj sprememb ni strožje kaznovanje državljanov, temveč zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč.

Najvišje kazni so predvidene za organizatorje in udeležence nezakonitih avtomobilskih dirk ter voznike, ki na javnih cestah izvajajo nevarne manevre. Zanje so predvidene globe od 2000 do 5000 evrov ali do 60 dni zapora. Predlog predvideva tudi odvzem vozila in prepoved vožnje za najmanj šest mesecev.

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Denarne kazni so po novem predvidene tudi za voznike, ki svoje prometne prekrške snemajo in posnetke objavljajo na družbenih omrežjih, občutno višje kazni pa bi grozile tudi voznikom, ki ne ustavijo na znak policije. Za prve so predvidene globe od 800 do 2000 evrov, drugi pa bi namesto dosedanjih glob od 390 do 920 evrov po novem plačali od 1320 do 2650 evrov, grozil pa bi jim lahko tudi do 60-dnevni zapor.

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Predlagane zakonske spremembe predvidevajo tudi strožja pravila za voznike električnih skirojev. Za starše, ki otrokom, mlajšim od 14 let, omogočajo vožnjo, in za uporabo skirojev z nedovoljeno močjo so predvidene globe od 1000 do 3000 evrov. Kazen za vožnjo brez čelade bi se s 30 zvišala na 100 evrov.

Višje bi bile tudi kazni za nepravilno parkiranje. Osnovna globa bi se s 30 zvišala na 60 evrov, za parkiranje na mestih za invalide pa z 90 na 150 evrov. Za parkiranje, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu ali ovira promet oziroma pešce, je predvidena kazen 300 evrov.

Kazen za neuporabo varnostnega pasu in nepravilen prevoz otrok bi se s 130 zvišala na 200 evrov.

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Hrvaška promet kazni prekrški zapor

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KOMENTARJI1

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Pinokio
14. 10. 2026 16.17
Nekako se želijo prilagoditi novim problemom ij jih saj malo omiliti, ne pa pri nas, ko samo govoričijo odgovorni, ni pa nobenih ukrepov glede na novo nastale probleme. Odgovorni samo čakajo, da jim mine mandat in da jih za cel mandat nihče ne preganja glede odgovornost, ter da vlečejo lepe plače.
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