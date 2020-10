Na Hrvaškem napovedali teden ugodnosti za turiste

Direktor hrvaške turistične skupnosti (HTZ) Kristjan Staničićje na današnji novinarski konferenci poudaril, da gre za dolgoročen projekt. Načrtujejo, da bo potekal dvakrat letno, v času velikonočnih praznikov in oktobra, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem.

Namen projekta je krepitev turističnega obiska pred in po osrednji hrvaški turistični sezoni, da bi uresničili načrte o celoletnem turizmu na Hrvaškem.

Staničić je dejal, da bodo imeli turisti priložnost obiskati različne konce Hrvaške ob 50 odstotkov bolj ugodnih cenah za številne turistične izdelke in storitve, od namestitev, prevoza, kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti in atrakcij do gostinskih storitev in različnih doživetij.

Pozval je vse turistične ponudnike, da se pridružijo akciji. Na spletni strani tjedanodmoravrijedan.hr je bilo v četrtek več kot 265 ponudb s 50-odstotnimi popusti na turistične vsebine na različnih koncih države.

Med ponudniki so nacionalni parki, Plitvička jezera, otok Lastovo, polovične cene svojih namestitev ponuja vrsta hotelov, med drugimi tudi, tisti, ki so v lasti prestižnih hotelskih družb Hilton, Valamar in Arena. Tudi številne turistične agencije so znižale cene svojih storitev za 50 odstotkov, tako kot mnogi muzeji in drugi ponudniki turističnih atrakcij, tudi karlovški akvarij in soline na otoku Pag.

V pripravi je še 70 drugih ponudb, vsi zainteresirani ponudniki turističnih storitev pa se lahko prijavijo do 15. oktobra, so še sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem.