Na Hrvaškem naselja še vedno ogrožata narasli Drava in Mura

Na severu Hrvaške in v okolici Zagreba se po obilnem deževju in zaradi poplavnega vala iz Slovenije še vedno spopadajo z naraslo Dravo, Muro in Savo. Razmere so najbolj kritične v Medžimurju, kjer dežurne službe poskušajo preprečiti poplavljanje hiš, Drava pa ogroža vasi v Podravini. Reka Sava je medtem nehala naraščati.

Najbolj kritično je stanje v Murskem Središču in Svetem Martinu ob meji s Slovenijo, potem ko je Mura v nedeljo zvečer znova dosegla rekorden vodostaj, Drava pa je imela velik dotok vode iz Slovenije in Avstrije. Župan medžimurske županije Matija Posavec je za Hrvatski radio davi izpostavil, da vodostaj reke Mure pri Murskem središču znaša 543 centimetrov, kar je največ v zgodovini meritev. Dodal je, da je Mura ogrožala okoli deset hiš, a večjih težav doslej niso imeli. Po njegovih besedah je nastala manjša materialna škoda, ki jo bodo hitro sanirali. Razmere so še vedno pod nadzorom tudi na območju koprivniško-križevniške županije. Poveljnik tamkajšnjega gasilskega društva Zvonimir Habijan je za hrvaško nacionalno televizijo HRT dejal, da voda ni poplavila naseljenih delov mest in gospodarskih objektov. Rekorden vodostaj je s 587 centimetri na merilni postaji pri Botovu dosegla tudi Drava ter ponekod poplavila ceste in polja. Zaradi poplavljanja reke so za tovorna vozila zaprli mejni prehod Zavrč (Dubrava Križovljanska), preusmerjajo pa jih na mejna prehoda Gruškovje (Macelj) in Središče ob Dravi (Trnovec), so davi sporočili iz Hrvatskog avtokluba. Reka Sava, ki je v nedeljo zvečer na merilni postaji Rugvica dosegla 950 centimetrov, je medtem nehala naraščati. Upadati naj bi po napovedih podjetja Hrvatske vode začela že danes.