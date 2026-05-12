Na Hrvaškem našli mrtvega priljubljenega poljskega vplivneža

23-letnega poljskega youtuberja Nikodema Czyżewskega, znanega pod umetniškim imenom Lil Narcyz, so našli mrtvega na Hrvaškem. Novico o njegovi smrti je po uradni identifikaciji potrdila policija iz poljskega mesta Gliwice, poroča Net.hr.

Z družino je bil nazadnje v stiku 8. aprila, ko je zaradi dela pripotoval na Hrvaško, nato pa so izgubili vsako sled. Konec aprila so ga prijavili kot pogrešanega, policija pa je po večtedenski preiskavi sporočila, da so našli njegovo truplo.