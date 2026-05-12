Na Hrvaškem našli mrtvega priljubljenega poljskega vplivneža

23-letnega poljskega youtuberja Nikodema Czyżewskega, znanega pod umetniškim imenom Lil Narcyz, so našli mrtvega na Hrvaškem. Novico o njegovi smrti je po uradni identifikaciji potrdila policija iz poljskega mesta Gliwice, poroča Net.hr.
Z družino je bil nazadnje v stiku 8. aprila, ko je zaradi dela pripotoval na Hrvaško, nato pa so izgubili vsako sled. Konec aprila so ga prijavili kot pogrešanega, policija pa je po večtedenski preiskavi sporočila, da so našli njegovo truplo.
Vzrok smrti za zdaj še ni znan, preiskava še poteka. Czyżewski je bil na platformi YouTube zelo prepoznaven, saj je imel več kot 450.000 naročnikov, njegovi videi pa so dosegali milijonske oglede. Leta 2021 se je umaknil z interneta.
