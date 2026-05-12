Tujina

Na Hrvaškem našli mrtvega priljubljenega poljskega vplivneža

Zagreb, 12. 05. 2026 16.51 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
L.M.
Nikodem Czyżewski - Lil Narcyz

Hrvaška policija je po večtedenskem iskanju potrdila smrt 23-letnega poljskega ustvarjalca vsebin Nikodema Czyżewskega, ki je bil javnosti znan pod imenom Lil Narcyz. Uradna preiskava o okoliščinah dogodka trenutno še vedno poteka.

23-letnega poljskega youtuberja Nikodema Czyżewskega, znanega pod umetniškim imenom Lil Narcyz, so našli mrtvega na Hrvaškem. Novico o njegovi smrti je po uradni identifikaciji potrdila policija iz poljskega mesta Gliwice, poroča Net.hr.

Z družino je bil nazadnje v stiku 8. aprila, ko je zaradi dela pripotoval na Hrvaško, nato pa so izgubili vsako sled. Konec aprila so ga prijavili kot pogrešanega, policija pa je po večtedenski preiskavi sporočila, da so našli njegovo truplo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vzrok smrti za zdaj še ni znan, preiskava še poteka. Czyżewski je bil na platformi YouTube zelo prepoznaven, saj je imel več kot 450.000 naročnikov, njegovi videi pa so dosegali milijonske oglede. Leta 2021 se je umaknil z interneta.

Lil Narcyz Nikodem Czyżewski YouTuber Hrvaška Poljska

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
12. 05. 2026 18.06
Kaj hočemo, hr čki so ga potamanili.
Odgovori
+1
1 0
Komentator aligator
12. 05. 2026 18.01
Ogrožena vrsta ti vplivneži.
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
12. 05. 2026 17.50
Največji problem teh kvazi vplivnežev je, če so levosučni fanatiki, da potem širijo svoj strup na druge. Za njega pa drugače prvič slišim.
Odgovori
+2
4 2
london1982
12. 05. 2026 17.55
enak problem so desnosučni, ki širijo svoje oslarije, ter jih moti woke agenda
Odgovori
-2
1 3
NeNebinarni
12. 05. 2026 17.39
Vplivnež... Nekaj je ta tej besedi, kar v meni prepreči vsakršno sočutje.
Odgovori
+5
6 1
rzui
12. 05. 2026 17.13
ZDAJ JE VPLIVEN SPLOH
Odgovori
-4
2 6
