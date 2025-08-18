Svetli način
Na Hrvaškem našli tretjega poginulega delfina v tednu dni

Zagreb , 18. 08. 2025 08.30 | Posodobljeno pred 44 minutami

Žalostne novice iz hrvaške obale. V soboto so na območju Kornatov našli še enega poginulega delfina. V roku tedna dni so na Hrvaškem tako našli kar tri poginule delfine. Vsaj eden naj bi poginil nasilne smrti.

Prejšnji teden je v bližini Pelješkega mostu poginil prvi delfin, nato pa še v bližini Splitskih vrat, zaradi česar je hrvaška policija sprožila preiskavo. V Kornatskem otočju pa so v soboto našli še enega poginulega delfina, poroča Morski.hr. Poginulo žival so na območju Kornatov opazili in fotografirali naključni jadralci.

Velika pliskavka
Velika pliskavka FOTO: Shutterstock

Kot smo poročali, so prejšnji teden bližini Splita našli poginulega delfina, nekaj dni pred tem pa so tudi pri Pelješcu posneli vznemirjajoč prizor povsem razmesarjenega delfinjega kadavra. Ni sicer jasno, ali gre za isto žival, so pa pristojne službe na kraju najdbe trupla v Splitu opravile preiskavo, ki je pokazala znake načrtne povzročitve smrti ali mučenja živali. "Primer preiskuje policija, saj so ob ogledu kraja dogodka ugotovili elemente kaznivega dejanja," so sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Kaj storiti v primeru najdbe mrtvega delfina? Delfina se nikakor ne dotikajte, ga ne zbadajte in ga ne poskušajte vrniti v morje. Takoj pokličite reševalne službe na številko 112 in jih obvestite o najdbi mrtvega delfina. Reševalne službe bodo stopile v stik s pristojno veterinarsko službo in ukrepale. Delfini so strogo zaščitena vrsta in njihovo varstvo je urejeno z zakonom, zato je treba najdbo mrtvega delfina prijaviti uradnim organom, ki bodo sprejeli nadaljnje ukrepe.

