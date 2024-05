Na hrvaškem nebu je grmelo, prvič so ga preleteli Rafali

Piloti hrvaških zračnih sil so s preletom celotnega ozemlja Republike Hrvaške opravili svojo prvo nalogo z večnamenskim lovskim letalom Rafale v znak zahvale in spoštovanja vsem udeležencem operacije Bljesak, poroča Net.hr.

Dva Rafala sta tako preletela vsa večja hrvaška mesta, od Vukovarja do Varaždina, Zagreba, Pulja, Splita in Dubrovnika. Prelet v dopoldanskem času je trajal dobro uro in pol, Hrvati pa so imeli prvič priložnost videti najnovejšo pridobitev hrvaških oboroženih sil.