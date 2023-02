Na Hrvaškem nov dvig cen stanovanj, najvišji skok v Zagrebu

Največji skok cen so zabeležili v Zagrebu, kjer so se stanovanja podražila za 17,9 odstotka.

Državni sekretar na ministrstvu za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje Željko Uhlir je v ponedeljek za hrvaško nacionalno televizijo HRT pojasnil, da so program subvencioniranja najemnin že začeli kot pilotni projekt. Po njegovih besedah bo namenjen mladim, predvsem študentom, ki niso našli namestitve v študentskem domu v katerem od sedmih večjih mest na Hrvaškem, za zdaj pa bo šlo za enkratno finančno podporo v znesku 250 evrov.

Cene novih stanovanj na Hrvaškem so se lani v primerjavi z 2021 zvišale za 17,4 odstotka, stara stanovanja in hiše pa za 14,5 odstotka, kažejo podatki hrvaškega državnega statističnega urada. Največji skok cen so zabeležili v Zagrebu, kjer so se stanovanja podražila za 17,9 odstotka.

Direktorica tržnoraziskovalne družbe Colliers, ki redno izvaja nepremičninske raziskave in svetovalne storitve v Sloveniji na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, Vedrana Likan, medtem pričakuje, da bo letos prišlo do upočasnitve rasti cen in do konca leta morda tudi do stagnacije.

"Vsi segmenti komercialnih nepremičnin so v zdravem investicijskem in razvojnem ciklusu. Povečalo se je ne samo zanimanje tujih vlagateljev po vstopu Hrvaške v območje z evrom in schengen, ampak je večja tudi investicijska sposobnost domačega kapitala," je sicer ocenila.

Med kupci nepremičnin na Hrvaškem je bila lani tretjina tujcev, poleg stanovanj in vil pa se zanimajo zlasti za pisarne in prostore za logistično dejavnost.