Na Hrvaškem nov način cestninjenja: registracija nujna tudi za turiste

Nov način plačevanja bo temeljil na elektronskem obračunu, registraciji uporabnikov in samodejnem prepoznavanju registrskih tablic oz. naprav ETC. S tem bo tudi na cestninskih postajah manj zastojev, saj vozniki cestnine ne bodo več plačevali s karticami in gotovino.

Prvi portali bodo postavljeni na avtocesti A3 med Popovačo in Novsko, nato pa bodo nov sistem brezplačnega cestninjenja Crolibertas postopno implementirali do novembra 2026, poroča Net.hr . Sistem bo sicer deloval na vseh avtocestah, s katerimi upravljajo Hrvaške avtoceste, Bina-Istra in Avtocesta Zagreb-Macelj.

Vozniki, ki so že prej uporabljali naprave ETC, se lahko po poročanju portala zgolj vključijo v sistem registriranih uporabnikov, ostali pa se lahko registrirajo prek spletnega portala in mobilne aplikacije.

Voznikom, ki se v sistem niso registrirali in vnesli svojih podatkov, bo ta ob vstopu na avtocesto zabeležil njihovo registrsko številko, nato pa bodo lahko vnesli podatke o svoji bančni kartici in plačali cestnino. Registracijo v sistem pa je mogoče opraviti tudi v prodajnih pisarnah Hrvaških avtocest ali pri prodajnih partnerjih, kot so bencinske črpalke ali postaje za tehnični pregled.

Kršitelji bodo tisti vozniki, ki se bodo po avtocestah vozili brez veljavne registracije. Ti bodo kaznovani z globo v skladu z novim zakonom o cestninjenju, ki bo sestavljena iz zneska cestnine za prevoženi odsek in kazni v višini 120 evrov.

Mobilne enote za nadzor bodo imele pooblastilo za ustavljanje avtomobilov. Beli avtomobili z znakom ESNC bodo kršiteljem ponudili registracijo na kraju samem, pobrali globo ali pa bodo vozilu odredili, da zapusti avtocesto na prvem izvozu.

Manjšo gnečo bo omogočala tudi povezava z evropskimi napravami EENC, turisti pa bodo na mejnih prehodih preusmerjeni na posebne pasove, kjer bodo lahko opravili registracijo podatkov za plačilo cestnine.