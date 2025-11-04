Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Na Hrvaškem nov način cestninjenja: registracija nujna tudi za turiste

Zagreb, 04. 11. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
14

Hrvaška bo kmalu uvedla popolnoma digitalni sistem cestninjenja, kar pomeni, da se vozniki ne bodo več rabili ustavljati na cestninskih postajah. Postopna uvedba novega sistema, ki bo uveljavljen na vseh pretočnicah, s katerimi upravljajo Hrvaške avtoceste, Bina-Istra in Avtocesta Zagreb-Macelj, se začenja danes, dokončno pa naj bi bil implementiran do novembra prihodnje leto. In kakšne bodo kazni za kršitelje?

Prvi portali bodo postavljeni na avtocesti A3 med Popovačo in Novsko, nato pa bodo nov sistem brezplačnega cestninjenja Crolibertas postopno implementirali do novembra 2026, poroča Net.hr. Sistem bo sicer deloval na vseh avtocestah, s katerimi upravljajo Hrvaške avtoceste, Bina-Istra in Avtocesta Zagreb-Macelj.

Nov način plačevanja bo temeljil na elektronskem obračunu, registraciji uporabnikov in samodejnem prepoznavanju registrskih tablic oz. naprav ETC. S tem bo tudi na cestninskih postajah manj zastojev, saj vozniki cestnine ne bodo več plačevali s karticami in gotovino.

Kolone vozil na Hrvaškem
Kolone vozil na Hrvaškem FOTO: Bobo Pixsell

Vozniki, ki so že prej uporabljali naprave ETC, se lahko po poročanju portala zgolj vključijo v sistem registriranih uporabnikov, ostali pa se lahko registrirajo prek spletnega portala in mobilne aplikacije.

Voznikom, ki se v sistem niso registrirali in vnesli svojih podatkov, bo ta ob vstopu na avtocesto zabeležil njihovo registrsko številko, nato pa bodo lahko vnesli podatke o svoji bančni kartici in plačali cestnino. Registracijo v sistem pa je mogoče opraviti tudi v prodajnih pisarnah Hrvaških avtocest ali pri prodajnih partnerjih, kot so bencinske črpalke ali postaje za tehnični pregled.

Kršitelji bodo tisti vozniki, ki se bodo po avtocestah vozili brez veljavne registracije. Ti bodo kaznovani z globo v skladu z novim zakonom o cestninjenju, ki bo sestavljena iz zneska cestnine za prevoženi odsek in kazni v višini 120 evrov.

Mobilne enote za nadzor bodo imele pooblastilo za ustavljanje avtomobilov. Beli avtomobili z znakom ESNC bodo kršiteljem ponudili registracijo na kraju samem, pobrali globo ali pa bodo vozilu odredili, da zapusti avtocesto na prvem izvozu.

Manjšo gnečo bo omogočala tudi povezava z evropskimi napravami EENC, turisti pa bodo na mejnih prehodih preusmerjeni na posebne pasove, kjer bodo lahko opravili registracijo podatkov za plačilo cestnine.

hrvaška avtocesta cestnine globe
Naslednji članek

Kitajski spletni trgovec prekinil prodajo spornih spolnih lutk

SORODNI ČLANKI

Hrvaška namerava ukiniti plačevanje cestnin z gotovino

Srbija in Hrvaška v skupnem sistemu cestninjenja

Hrvaška za avtocesto proti jadranski obali načrtuje tretji pas

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lepo je biti Rom
04. 11. 2025 11.14
Tisti ki nimajo bancne lattice ne morejo na AC.
ODGOVORI
0 0
Lepo je biti Rom
04. 11. 2025 11.14
Kartice.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 11. 2025 11.13
+2
To bo Štimac vse poštimal ... !!!!
ODGOVORI
2 0
proofreader
04. 11. 2025 11.13
+2
Imamo srečo, da je Janša uvedel vinjete.
ODGOVORI
2 0
proofreader
04. 11. 2025 11.12
+2
A lahko še bolj zakomplicirajo?
ODGOVORI
2 0
Pauperes Commilitones
04. 11. 2025 11.11
+3
Vinjete pa ne ?
ODGOVORI
3 0
kr nekdo
04. 11. 2025 11.07
-4
to bi morali tudi pri nas namesto vinjet bi bilo vsaj pošteno za vse. ne pa da pol slovenije plačuje vinjete še za druge.
ODGOVORI
2 6
nikolinormalen
04. 11. 2025 11.12
+1
Kje pa piše, da jih rabijo plačevat? 🤔
ODGOVORI
1 0
boslo
04. 11. 2025 11.15
kr nekaj
ODGOVORI
0 0
mcmuser
04. 11. 2025 11.06
+5
Avtor, kaj je to "sistem brezplačnega cestninjenja"?
ODGOVORI
5 0
Important notice
04. 11. 2025 11.03
+6
"da se vozniki ne bodo več rabili ustavljati" .... Toporišič se obrača v grobu!
ODGOVORI
7 1
suleol
04. 11. 2025 11.03
a nebi blo lazje vinjeto kupit hrvataeji
ODGOVORI
0 0
SylvesterStallone
04. 11. 2025 11.05
+1
Od vinjet Hrvatarji ne preživijo zaradi manjka torovnega prometa.
ODGOVORI
1 0
Japa Jade
04. 11. 2025 10.59
+3
A v Sloveniji se danes nič ne dogaja ?
ODGOVORI
5 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330