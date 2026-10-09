Na Hrvaškem nove aretacije zaradi nezakonitega odlaganja odpadkov

Preiskava je povezana z afero nezakonitega odlaganja odpadkov, v katero sta vpletena zakonca Josip in Monika Šincek ter njuno podjetje Tipos Resurs.

Aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Čakovca, Senja, Zagreba in Karlovca, aretirani pa so osumljeni hudih kaznivih dejanj zoper okolje v okviru hudodelske združbe, je danes sporočil hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok). O nadaljnjih postopkih bo odločil po zaslišanju osumljencev.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev sta med danes aretiranimi znani zagrebški zlatar Paško Dodić in član uprave podjetja Ce-za-r Željko Teufel. Preiskava naj bi zajela tudi dve osebi iz komunalnega podjetja v Senju in nadzornega inženirja, odgovornega za kamnolom v Benkovcu.

Podjetje Ce-za-r je imelo s podjetjem zakoncev Šincek sklenjeno pogodbo o prodaji odpadkov, ki bi jih morala zakonca predelovati v Gospiću. Namesto tega naj bi jih večinoma drobila in zakopavala. Po inšpekcijskih nadzorih v Gospiću konec leta 2023 in na začetku leta 2024 naj bi odpadke začela preusmerjati v nekdanji kamnolom v Benkovcu, kjer naj bi jih prav tako nezakonito zakopavala.

Po poročanju Jutarnjega lista preiskovalci Teufela sumijo, da je vedel za nezakonito preusmerjanje odpadkov v nekdanji kamnolom na zemljišču zagrebškega zlatarja Paška Dodića v Benkovcu. Direktorica komunalnega podjetja v Senju Snježa Tomljanović in še ena oseba naj bi zakoncema Šincek omogočili pridobitev dovoljenj za odlaganje dela odpadkov na odlagališču v Senju.

Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so na več lokacijah na Hrvaškem odkrili lani. Največ jih je v Gospiću v Liki, kjer naj bi bilo po zadnjih ocenah odloženih okoli 44.000 ton odpadkov. Primer je še vedno v fazi kazenske preiskave, glavna osumljenca pa sta zakonca Šincek.