Na Hrvaškem ob 5414 testih potrdili 223 okužb

Na Hrvaškem so potrdili nekaj manj okužb kot v četrtek, ko so poročali o 232 novih primerih. Največ novookuženih je na območju Zagreba. V Primorsko-goranski županiji imajo novo žarišče okužbe v domu za starejše v Delnicah.

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 5414 testih potrdili 223 okužb z novim koronavirusom, s covid-19 pa je umrlo pet ljudi, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Največ novookuženih so potrdili na območju Zagreba, in sicer 57. V Primorsko-goranski županiji imajo novo žarišče okužbe v domu za starejše v Delnicah.

Danes objavljeno število okuženih z novim koronavirusom v sosednji državi je nekoliko manjše, kot je bilo v četrtek, ko so poročali o 232 novih primerih. Od začetka tedna so na Hrvaškem potrdili 873 novih okužb. V Primorsko-goranski županiji so od četrtka našteli 45 novookuženih, med njimi je 31 oskrbovancev doma za starejše v Delnicah. V minulih 48 urah je bilo v domu 59 okuženih z novim koronavirusom, je danes potrdil županijski štab civilne zaščite. O 39 novookuženih so poročali iz Splitsko-dalmatinske županije. V Istrski županiji so v preteklih 24 urah potrdili še en nov primer okužbe. Na Hrvaškem je trenutno 1226 aktivnih okužb. V bolnišnicah se zdravi 273 bolnikov, med njimi jih je 22 priključenih na ventilatorje, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

icon-expand Na Hrvaškem je trenutno 1226 aktivnih okužb. FOTO: Dreamstime