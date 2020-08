Na Hrvaškem obeležujejo 25. obletnico operacije Nevihta

Na Hrvaškem velja 5. avgust za enega največjih državnih praznikov, s katerim predvsem slavijo zmago in obujajo spomine na vojaško operacijo Nevihta leta 1995, ko so osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski uporniki.

Zaradi ukrepov ob pandemiji covida-19 bo osrednji del proslave v Kninu potekal na mestnem trgu dr. Anteja Starčevića namesto na tradicionalnem prizorišču na kninski trdnjavi, na kateri bodo izvedli del tradicionalnega programa, ki ga bo mogoče spremljati na video zaslonih v središču mesta.

Položili bodo tudi vence pri spomeniku Nevihti na osrednjem mestnem trgu. Napovedani so tudi nagovori predsednikov sabora, države in vlade, Gordana Jandrokovića, Zorana Milanovića in Andreja Plenkovića, kot tudi upokojenega hrvaškega generala Anteja Gotovine.