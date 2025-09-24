Svetli način
Tujina

Na Hrvaškem obilne padavine: poplavljene ceste, nevarnost poplav

Šibenik, 24. 09. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 26 minutami

A.K. , STA
Dele Hrvaške so zajele obilne padavine, zaradi katerih vremenoslovci svarijo pred poplavami na Kvarnerju in v delu Dalmacije. Na območju Šibenika je zaradi velikih količin dežja že poplavilo več cest, kar povzroča težave tudi v prometu.

Zaradi slabih vremenskih razmer in vode na vozišču je po podatkih hrvaškega avtokluba Hak prekinjen promet na jadranski magistrali med Vodicami in Pirovcem ter na eni od tamkajšnjih lokalnih cest.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je zaradi velike nevarnosti hudourniških in urbanih poplav za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za reško, splitsko in kninsko regijo. Čez dan pričakujejo velike količine dežja, ki bodo po napovedih dosegle tudi več kot 150 litrov na kvadratni meter.

