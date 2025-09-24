Na Hrvaškem obilne padavine: poplavljene ceste, nevarnost poplav

Zaradi slabih vremenskih razmer in vode na vozišču je po podatkih hrvaškega avtokluba Hak prekinjen promet na jadranski magistrali med Vodicami in Pirovcem ter na eni od tamkajšnjih lokalnih cest.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je zaradi velike nevarnosti hudourniških in urbanih poplav za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za reško, splitsko in kninsko regijo. Čez dan pričakujejo velike količine dežja, ki bodo po napovedih dosegle tudi več kot 150 litrov na kvadratni meter.