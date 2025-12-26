Naslovnica
Tujina

Dečka, ki je izginil na območju hrvaškega Trojnaša, našli živega in zdravega

Osijek, 26. 12. 2025 21.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Pogrešani Marko Majić

11-letnega Marka Majića, ki so ga iskali na območju razgledne točke Trojnaš (v baranjski županiji), so našli živega, je potrdila hrvaška policija. Večurna obsežna iskalna akcija je stekla po tem, ko se je deček oddaljil od družine in izginil neznano kam. Poleg pripadnikov Hrvaške gorske reševalne službe, so ga iskali tudi policisti, Civilna zaščita in številni prostovoljci.

V Baranji je od popoldneva potekala obsežna iskalna akcija 11-letnega Marka Majića, ki jo je vodila Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS) Osijek. Deček se je v bližini razgledne točke Trojnaš (občina Draž) oddaljil od družine, poroča net.hr.

Pred nekaj minutami pa je hrvaška policija sporočila, da so ga našli – živega in zdravega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Marko je izginil okoli 16. ure in takoj smo začeli z iskanjem. Upamo, da ga bomo našli," je za hrvaški spletni portal SiB.hr pred tem dejal Krešimir Burazin iz postaje HGSS Osijek. Kot je dodal, je na tem območju veliko neoznačenih vodnjakov, na kar so po objavi informacije o pogrešanem dečku na Facebooku opozorili tudi uporabniki družbenega omrežja.

Na terenu so bile vse razpoložljive enote Policijske uprave osješko-baranjska, v akciji je sodelovala tudi Civilna zaščita, območje so prečesavali z droni. A več ur za dečkom ni bilo nobenih sledi. Iskanju so se pridružili tudi domačini in županja. "Cela vas ga išče. Povedali so nam, da ima psa," so za 24sata zvečer povedali prebivalci bližnjega naselja Draž. "Zdaj smo se vsi zbrali, razdelili se bomo v skupine in šli bomo na teren. Srečala sem očeta, ki ga kliče, išče. V roku treh do petih minut je izginil izpred oči staršev, drugih podrobnosti ne vem," je dejala županja Draža Valentina Avdičević. Tudi ona je hrvaškim medijem nato sporočila veselo novico.

