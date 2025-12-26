Dečka, ki je izginil na območju hrvaškega Trojnaša, našli živega in zdravega

"Marko je izginil okoli 16. ure in takoj smo začeli z iskanjem. Upamo, da ga bomo našli," je za hrvaški spletni portal SiB.hr pred tem dejal Krešimir Burazin iz postaje HGSS Osijek. Kot je dodal, je na tem območju veliko neoznačenih vodnjakov, na kar so po objavi informacije o pogrešanem dečku na Facebooku opozorili tudi uporabniki družbenega omrežja.

Na terenu so bile vse razpoložljive enote Policijske uprave osješko-baranjska, v akciji je sodelovala tudi Civilna zaščita, območje so prečesavali z droni. A več ur za dečkom ni bilo nobenih sledi. Iskanju so se pridružili tudi domačini in županja. "Cela vas ga išče. Povedali so nam, da ima psa," so za 24sata zvečer povedali prebivalci bližnjega naselja Draž. "Zdaj smo se vsi zbrali, razdelili se bomo v skupine in šli bomo na teren. Srečala sem očeta, ki ga kliče, išče. V roku treh do petih minut je izginil izpred oči staršev, drugih podrobnosti ne vem," je dejala županja Draža Valentina Avdičević. Tudi ona je hrvaškim medijem nato sporočila veselo novico.