Nekdanji poslanec HDZ in sin prodajala ponarejene teste za covid-19

Županijsko državno tožilstvo v Varaždinu mlajšemu osumljencu očita kazniva dejanja ponarejanja zdravil ali medicinskih pripomočkov in pranja denarja, starejšemu pa kazniva dejanja ponarejanja zdravil ali medicinskih pripomočkov, so danes sporočili s tožilstva.

Osumljenca sta po navedbah iz obtožnice v obdobju od 26. avgusta 2022 do 25. maja 2023 v tovarni v Istanbulu organizirala proizvodnjo ponarejenih testov. Proizvedla sta jih več kot 1,3 milijona kosov, jih lažno predstavila kot originalne in prek svojega podjetja uvozila na Hrvaško. Nato sta jih prodala družbam in ustanovam na Hrvaškem, v Grčiji, Romuniji, Avstriji, Španiji in Nemčiji.

S tem sta po navedbah tožilstva pridobila protipravno premoženjsko korist v višini skoraj 450.000 evrov.

Čeprav tožilstvo ni razkrilo identitete obtoženih, mediji na Hrvaškem navajajo, da gre za nekdanjega poslanca vladajoče stranke HDZ Anđelka Mihalića in njegovega sina Filipa, ki je v medijih dobil vzdevek Korona Kid. Slednjega obtožnica bremeni tudi, da si je kot ustanovitelj podjetja izplačal nezakonito pridobljeni denar pod pretvezo izplačila dobička, nato pa ga je vezal v banki.