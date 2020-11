Na Hrvaškem od danes poostreni koronski ukrepi

Še strožji ukrepi za naslednjih 14 dni veljajo v varaždinski županiji, kjer so podatkih Svetovne zdravstvene organizacije zabeležili največje število okuženih na 100.000 prebivalcev, in sicer približno tisoč okuženih na 100.000 prebivalcev.

Na Hrvaškem so tudi zaprli nočne klube, kazinoje ter klube z igralnimi avtomati. Gostinski lokali lahko goste sprejemajo le do 22. ure. Prodaja alkoholnih pijač je prepovedana med 22. in 6. uro. Spoštovanje ukrepov nadzoruje tudi policija, ki pomaga pripadnikom civilne zaščite in pristojnim inšpekcijam.

Na Hrvaškem je od polnoči zbiranje ljudi na javnih mestih omejeno na 25. Na porokah je poslej dovoljena prisotnost 15 ljudi, na pogrebih 25. Na zasebnih druženjih je dovoljenih do deset ljudi. Za dogodke, kot so kulturno-umetniške profesionalne prireditve, kino predstave in cerkveni dogodki, so število udeležencev omejili glede na velikost prostora. Omejitve glede števila kupcev veljajo tudi za trgovine. Športne prireditve bodo še najprej potekale brez gledalcev.

Na območju županije, ki meji na Slovenijo, so začasno zaprli vse gostinske lokale. Dovoljena sta zgolj prevzem in dostava hrane. Za 14 dni so prepovedali tudi vse dogodke v zaprtih javnih prostorih, kot so kulturno-umetniške in športne prireditve ter sejemske dejavnosti. Prepovedani so tudi vsi javni dogodki na prostem, na katerih je pričakovati, da bi se lahko istočasno zbralo več kot 20 ljudi.

Švicarskim podjetjem se v boju proti koronavirusni krizi obeta dodatna pomoč države

Doslej je bil program pomoči podjetjem vreden 400 milijonov frankov (370 milijonov evrov), po novem pa naj bi znašal eno milijardo frankov. Z dodatkom naj bi med drugim podaljšali shemo subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Če bo parlament razširitev sheme pomoči potrdil, se dodatna pomoč obeta tudi športnim klubom, ki bodo prejeli nepovratna sredstva, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Tretjino dodatne pomoči bodo zagotovile regionalne oblasti.

Se pa vlada ni odločila za ponovni zagon sheme državnih poroštev za posojila, s katero je v prvi polovici letošnjega leta podprla za 17 milijard frankov posojil. Kot so pojasnili v vladi, gospodarske posledice drugega vala okužb niso primerljive s tistimi iz prvega.

V Švici so do sredine tega tedna potrdili 275.000 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo je približno 3400 oseb s covidom-19.

Kalifornija uvaja policijsko uro

Od sobote v Kaliforniji velja nočna policijska ura, ki jo uvajajo kot poskus zamejitve nenadnega povečanja primerov okužb z novim koronavirusom, piše BBC. Najnovejše številke so v tej ameriški državi trenutno slabše kot v prejšnjem vrhu epidemije, ki so bile zabeležene avgusta. V ZDA dnevno število smrtnih žrtev zaradi koronavirusa prvič po maju že presega 2000 primerov. Vsak dan zabeležijo približno 187.000 novih primerov okužbe, kar je v ZDA največ doslej. Po podatkih, ki jih je zbrala univerza Johns Hopkins, ima država zdaj več kot 12 milijonov potrjenih okužb in več kot 255.000 smrtnih primerov. Kar je daleč najvišje število smrtnih primerov na svetu.

Doslej pa so samo v Kaliforniji poročali o več kot milijon novih primerov koronavirusa. Tako je Kalifornija takoj za Teksasom postala druga zvezna država s tako velikim številom.

"Virus se širi s hitrostjo, ki jo nismo videli od začetka pandemije. Prihodnji dnevi in tedni so ključni za zaustavitev tega državnega udara," je dejal guverner Kalifornije Gavin Newsom. Policijska ura bo trajala vse do 21. decembra, ki pa jo bodo lahko, če bo potrebno, še podaljšali. Prebivalci svojih domov ne smejo zapuščati med 22. in 5. uro zjutraj. Restavracije bodo dostavo in prevzem hrane lahko ponujale le do 22. ure.

Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) pa je Američane že pozval, da se naj izognejo potovanjem na zahvalni dan, ki ga obeležujejo 26. novembra. S tem želijo preprečiti povečan prenos okužbe. Zahvalni dan običajno v vseh vrstah prometa napoveduje najbolj obremenjen teden v ZDA. Lani je v tem tednu skozi letališča države prešlo približno 26 milijonov ljudi.