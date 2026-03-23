Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Naval na črpalke tudi na Hrvaškem: od torka 'rekordna' podražitev goriv

Zagreb, 23. 03. 2026 16.03 pred 25 minutami 2 min branja 4

Avtor:
K.H.
Naval na bencinske črpalke na Hrvaškem

Tudi na sosednjem Hrvaškem se vijejo kolone pred bencinskimi črpalkami, saj bodo od torka tudi tam pogonska goriva občutno dražja. Od jutri se bo pri naših južnih sosedih bencin podražil za 12 centov na 1,62 evra, dizelsko gorivo pa bo dražje za 18 centov in bo po novem za liter treba odšteti 1,73 evra.

Hrvati še nikoli niso plačevali dražjega goriva, poroča hrvaški portal Net.hr. Stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine vplivata na cene energentov povsod, tudi na Hrvaškem. Tam je bilo že doslej gorivo dražje kot v Sloveniji, od torka pa bodo cene občutno poskočile. 

Hrvaška vlada je sicer danes sprejela nov paket ukrepov za zaščito gospodinjstev in gospodarstva pred rastjo cen ter med drugim določila nove najvišje maloprodajne cene pogonskih goriv. Kljub vladnim ukrepom pa se bo bencin z 1,5 evra na liter ob polnoči na hrvaških bencinskih črpalkah podražil na 1,62 evra na liter – dražji bo torej za 12 centov. Za liter dizla, ki trenutno stane 1,55 evra, pa bodo na Hrvaškem od jutri morali odšteti kar 1,73 evra, kar pomeni podražitev v višini 18 centov. 

Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, pa bo od torka na Hrvaškem višja za 34 centov in bo po novem znašala 1,19 evra za liter.

Zaradi napovedanih podražitev so se mnogi vozniki že danes pognali na bencinske črpalke.

Znižanje trošarin, omejitev marž

Vlada je pri določanju novih cen v določeni meri omejila marže naftnih trgovcev in znižala trošarine, je ob predstavitvi ukrepov pojasnil premier Andrej Plenković. Ob tem je poudaril, da za modri dizel ni trošarin, zato je imela vlada pri omejitvi cene te vrste goriva manj manevrskega prostora. Zato se je tudi najbolj podražil.

Hrvaški gospodarski minister Ante Šušnjar je po seji vlade dejal, da država z najnovejšimi ukrepi poskuša zatreti bencinski turizem. Potrošnike pa je pozval, naj si ne delajo zalog, ker je to po njegovem mnenju neracionalno, saj da je poskrbljeno za varnost oskrbe.

"Danes smo sprejeli sveženj ukrepov za ublažitev cenovnega pritiska, predvsem na evrodizel, katerega cena se bo s sedanjih 1,55 evra zvišala na 1,73 evra. Brez vladnih ukrepov bi se podražil na 1,86 evra, kar bi bil skok za 31 evrocentov, zaradi vladnih ukrepov pa se bo zvišala le za 18 evrocentov," je poudaril Šušnjar.

Tudi na Hrvaškem so se odločili za deregulacijo cen na avtocestah. "Nekateri distributerji so včeraj zabeležili rekordno prodajo, v milijonih litrov, nekatere sosednje države pa so pozvale k točenju goriva na Hrvaškem. Predvsem moramo poskrbeti za varnost oskrbe našega trga, zato smo sprejeli ukrep za deregulacijo cen na avtocestah," je poudaril Šušnjar.

Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni. Cene bencina z višjim oktanskim številom in premium goriv lahko trgovci še naprej oblikujejo prosto.

hrvaška pogonska goriva bencin dizel

Padel ponos ameriške vojske? Iran trdi, da je zadel F-35

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
23. 03. 2026 16.51
Dokler hrvat več plačuje kot slovenec, ponoči mirno spim.
Odgovori
+0
1 1
First Last
23. 03. 2026 16.49
Eh. Glede na to kolk se je folk bal in kolk se je strasil... je zgledal da bo cena usaj 3. 50 na litr. tresla se gora rodila se mis.
Odgovori
+1
2 1
Fluxx
23. 03. 2026 16.44
Kako to a ni Golob kriv za podrazitev? Vsaj tko Janez pravi.
Odgovori
-1
3 4
Smuuki
23. 03. 2026 16.57
Itak da ni kriv. Krive so snažilke na petrolu. Tudi za pomanjkanje goriva ni kriva vlada. Tu so krivi šoferji. Pa ne kar vsi. Sds ovci so krivi. Kdaj pa je vlada prevzela odgovornost za spodrsljaje?
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1599