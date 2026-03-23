Naval na črpalke tudi na Hrvaškem: od torka 'rekordna' podražitev goriv

Hrvati še nikoli niso plačevali dražjega goriva, poroča hrvaški portal Net.hr. Stopnjevanje konflikta na Bližnjem vzhodu in zaprtje Hormuške ožine vplivata na cene energentov povsod, tudi na Hrvaškem. Tam je bilo že doslej gorivo dražje kot v Sloveniji, od torka pa bodo cene občutno poskočile.

Bencinska črpalka na Hrvaškem FOTO: Profimedia

Hrvaška vlada je sicer danes sprejela nov paket ukrepov za zaščito gospodinjstev in gospodarstva pred rastjo cen ter med drugim določila nove najvišje maloprodajne cene pogonskih goriv. Kljub vladnim ukrepom pa se bo bencin z 1,5 evra na liter ob polnoči na hrvaških bencinskih črpalkah podražil na 1,62 evra na liter – dražji bo torej za 12 centov. Za liter dizla, ki trenutno stane 1,55 evra, pa bodo na Hrvaškem od jutri morali odšteti kar 1,73 evra, kar pomeni podražitev v višini 18 centov. Cena modrega dizla, ki ga uporabljajo v kmetijstvu, pa bo od torka na Hrvaškem višja za 34 centov in bo po novem znašala 1,19 evra za liter. Zaradi napovedanih podražitev so se mnogi vozniki že danes pognali na bencinske črpalke.

Znižanje trošarin, omejitev marž

Vlada je pri določanju novih cen v določeni meri omejila marže naftnih trgovcev in znižala trošarine, je ob predstavitvi ukrepov pojasnil premier Andrej Plenković. Ob tem je poudaril, da za modri dizel ni trošarin, zato je imela vlada pri omejitvi cene te vrste goriva manj manevrskega prostora. Zato se je tudi najbolj podražil. Hrvaški gospodarski minister Ante Šušnjar je po seji vlade dejal, da država z najnovejšimi ukrepi poskuša zatreti bencinski turizem. Potrošnike pa je pozval, naj si ne delajo zalog, ker je to po njegovem mnenju neracionalno, saj da je poskrbljeno za varnost oskrbe. "Danes smo sprejeli sveženj ukrepov za ublažitev cenovnega pritiska, predvsem na evrodizel, katerega cena se bo s sedanjih 1,55 evra zvišala na 1,73 evra. Brez vladnih ukrepov bi se podražil na 1,86 evra, kar bi bil skok za 31 evrocentov, zaradi vladnih ukrepov pa se bo zvišala le za 18 evrocentov," je poudaril Šušnjar.

Naval na bencinske črpalke na Hrvaškem FOTO: Profimedia