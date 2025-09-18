Navdušujoče odkritje: prvo gnezdo veličastne glavate karete na Hrvaškem

10. septembra 2025 je Branko Ćeran na plaži Pržina v Lumbardi na Korčuli opazil približno 15 želvjih mladičev, ki so se pogumno odpravili proti morju. To je prvo dokumentirano gnezdenje glavate karete na Hrvaškem, so potrdili v hrvaškem Inštitutu Plavi svijet.
Glavata kareta običajno gnezdi v Grčiji, Turčiji in na Cipru, gnezda v Jadranu pa so bila doslej prava redkost. A kot so optimistični, je njihov pojav na obalah Jadrana znak, da Jadran postaja vse pomembnejše območje za to strogo zaščiteno vrsto. Če poleti opazite sledi na peščenih plažah ali mlade želve na poti v morje, jih fotografirajte, zabeležite lokacijo in obvestite strokovnjake. Gnezd se nikoli ne dotikajte in jih ne izkopavajte! Poskrbite, da bodo imele želve neovirano pot do morja. Morda se bodo čez 20 let vrnile na naše obale in izlegle nova jajca, so poudarili.
Po 25 letih se vrnejo na isto mesto
Sedem vrst morskih želv po več kot 100 milijonih let še vedno plava v oceanih našega planeta. Ena izmed njih je želva kareta, ki je simbol sredozemskega in grškega morja. Veličastne morske želve se potem, ko se izvalijo, podajo na potovanje daleč stran od doma. Po približno 25 letih, ko so pripravljene na razmnoževanje, se vrnejo na isto mesto, kjer so začele svojo življenjsko pot, da bi izlegle svoja jajca. A preživel bo le en mladič od milijona. Ostalim bodo pot do življenja prekrižali plenilci, podnebne spremembe, onesnaženje in človek.
