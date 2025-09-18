Navdušujoče odkritje: prvo gnezdo veličastne glavate karete na Hrvaškem

Neverjetno odkritje na Korčuli: na plaži Pržina so znanstveniki potrdili prvo gnezdenje glavate karete na hrvaškem ozemlju. Pojav te strogo zaščitene morske želve, ki sicer večinoma gnezdi v vzhodnem Sredozemlju, v Jadranu nakazuje na pozitivne okoljske spremembe. Strokovnjaki pozivajo javnost, da ob najdbi gnezd ali mladičev spoštuje navodila in jih ne moti.

10. septembra 2025 je Branko Ćeran na plaži Pržina v Lumbardi na Korčuli opazil približno 15 želvjih mladičev, ki so se pogumno odpravili proti morju. To je prvo dokumentirano gnezdenje glavate karete na Hrvaškem, so potrdili v hrvaškem Inštitutu Plavi svijet.

Glavata kareta običajno gnezdi v Grčiji, Turčiji in na Cipru, gnezda v Jadranu pa so bila doslej prava redkost. A kot so optimistični, je njihov pojav na obalah Jadrana znak, da Jadran postaja vse pomembnejše območje za to strogo zaščiteno vrsto. Če poleti opazite sledi na peščenih plažah ali mlade želve na poti v morje, jih fotografirajte, zabeležite lokacijo in obvestite strokovnjake. Gnezd se nikoli ne dotikajte in jih ne izkopavajte! Poskrbite, da bodo imele želve neovirano pot do morja. Morda se bodo čez 20 let vrnile na naše obale in izlegle nova jajca, so poudarili.

Po 25 letih se vrnejo na isto mesto