Tujina

Navdušujoče odkritje: prvo gnezdo veličastne glavate karete na Hrvaškem

Split, 18. 09. 2025 10.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
2

Neverjetno odkritje na Korčuli: na plaži Pržina so znanstveniki potrdili prvo gnezdenje glavate karete na hrvaškem ozemlju. Pojav te strogo zaščitene morske želve, ki sicer večinoma gnezdi v vzhodnem Sredozemlju, v Jadranu nakazuje na pozitivne okoljske spremembe. Strokovnjaki pozivajo javnost, da ob najdbi gnezd ali mladičev spoštuje navodila in jih ne moti.

10. septembra 2025 je Branko Ćeran na plaži Pržina v Lumbardi na Korčuli opazil približno 15 želvjih mladičev, ki so se pogumno odpravili proti morju. To je prvo dokumentirano gnezdenje glavate karete na Hrvaškem, so potrdili v hrvaškem Inštitutu Plavi svijet. 

Glavata kareta običajno gnezdi v Grčiji, Turčiji in na Cipru, gnezda v Jadranu pa so bila doslej prava redkost. A kot so optimistični, je njihov pojav na obalah Jadrana znak, da Jadran postaja vse pomembnejše območje za to strogo zaščiteno vrsto. Če poleti opazite sledi na peščenih plažah ali mlade želve na poti v morje, jih fotografirajte, zabeležite lokacijo in obvestite strokovnjake. Gnezd se nikoli ne dotikajte in jih ne izkopavajte! Poskrbite, da bodo imele želve neovirano pot do morja. Morda se bodo čez 20 let vrnile na naše obale in izlegle nova jajca, so poudarili.

Po 25 letih se vrnejo na isto mesto

Sedem vrst morskih želv po več kot 100 milijonih let še vedno plava v oceanih našega planeta. Ena izmed njih je želva kareta, ki je simbol sredozemskega in grškega morja. Veličastne morske želve se potem, ko se izvalijo, podajo na potovanje daleč stran od doma. Po približno 25 letih, ko so pripravljene na razmnoževanje, se vrnejo na isto mesto, kjer so začele svojo življenjsko pot, da bi izlegle svoja jajca. A preživel bo le en mladič od milijona. Ostalim bodo pot do življenja prekrižali plenilci, podnebne spremembe, onesnaženje in človek. 

glavata kareta morska želva gnezdenje Hrvaška Jadran Korčula
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerc65
18. 09. 2025 12.08
+2
Upam da jih bodo pustili pri miru, ne kot labode v Mariboru,
ODGOVORI
2 0
Strenght coach
18. 09. 2025 11.51
+3
Le človek naj se umakne, pa bo v redu.
ODGOVORI
3 0
ISSN 1581-3711
