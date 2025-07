Na Hrvaškem okužbe živali z antraksom

Kot so pojasnili na inštitutu, so bile med pozitivnimi vzorci različne živali: 23 glav goveda, dve kozi, ena ovca in srna. Bolne živali so zaznali v krajih Vrlika, Civljane, Biskupija, Drniš, Ružić in Kijevo.

Inštitut je o prvem primeru antraksa poročal 18. julija, prvi sum pa je bil zaznan 7. julija. Minuli ponedeljek so določili območje z omejitvami glede premikov in krmljenja živali, steklo je cepljenje.

Hrvaška vlada je že napovedala, da bodo rejci od države za živali, ki bodo poginile zaradi okužbe z antraksom, prejeli odškodnino v višini od 1500 do 1700 evrov.