Na Hrvaškem opazili sredozemsko medvedjico

"V torek je kamera v naravnem parku na otoku Lastovo posnela nekaj, za kar domnevajo, da je sredozemska medvedjica. To sicer ni prva prijava te vrste, v zadnjih dveh letih smo jih namreč prejeli že več. To vsekakor vzbuja upanje, da se je nekoč stalni prebivalec tega območja vrnil," so iz naravnega parka zapisali na Facebooku.

Sredozemska medvedjica je eden izmed najbolj ogroženih morskih sesalcev. Lahko meri do dva metra in tehta tudi do 300 kilogramov. Število predstavnikov te vrste ocenjujejo na 500 do 600, večinoma pa prebivajo na treh območjih, in sicer v vzhodnem Sredozemlju, ob zahodni obali Afrike in v okolici otočja Madeira.

Od leta 2015 je bilo ocenjeno, da v treh ali štirih izoliranih podpopulacijah v Sredozemlju živi še približno 700 primerkov, zlasti v Egejskem morju, ob otočju Madeira in na območju Cabo Blanco v severovzhodnem Atlantskem oceanu. Sredozemska medvedjica je bila nekoč vrsta, ki je s svojo prisotnostjo razveseljevala tudi na sosednjem Hrvaškem, predvsem na območjih okoli otoka Vis, na Biševem, kjer je po tej vrsti poimenovana celo znamenita jama, Medvjedja špilja, a je tudi tam že pred časom povsem izginila. Skoraj povsem so jih namreč iztrebili ribiči, saj so jim kradle ribe in uničevale ribiške mreže.