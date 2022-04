Na Hrvaškem orkanska burja, za večji del Jadrana izdan rdeči alarm

Po podatkih, ki so jih dopoldan objavili na družbenem omrežju, se z daleč najmočnejšimi sunki burje spopadajo na Pagu. Na Paškem mostu so namreč izmerili sunek s hitrostjo 190 kilometrov na uro. Sledita Krk in Prizna s 157 in 152 kilometri na uro, na Kamenjaku burja dosega 147 kilometrov na uro, na Povilah pa 144. Podatki prikazujejo tudi hitrost vetra za most Dubrovnik, GMP Makarska, Masleniši most, Lokvine in Senj.

Kot so zapisali na državnem hidrometeorološkem zavodu (DHZ) bo močna burja na Jadranu tekom dneva postopoma oslabela, v drugi polovici dneva pa naj bi se ponekod prešla proti severozahodu. Zaradi okrepljenega vetra so sicer za celoten Jadran izdali rdeči alarm.

Po podatkih zavoda bi sicer najmočnejši sunki burje lahko dosegli tudi 200 kilometrov na uro. Orkanski veter se medtem pojavlja tudi ponekod v gorah ter ob vznožju Velebita.

Kot so še zapisali na DHZ, bo vreme na veliko noč sicer deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. "Največ sončnega vremena bo na severnem Jadranu in v severni Dalmaciji. Najvišja temperatura se bo na celini gibala med 8 in 13, na obali pa med 14 in 19 stopinjami Celzija," so zapisali.

Zaprti deli cest, prekinjen trajektni promet

Zaradi orkanskega vetra je zaprt tudi del avtoceste A1, med priključkoma Sveti Rok in Posedarje, Jadranska magistrala pa med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno, poroča Index.hr. Nacionalno združenje voznikov in lastnikov vozil Hrvaški avtoklub je izdal opozorilo, da je avtocesta A6 Reka-Zagreb med priključkoma Kikovica in Delnice od jutra zaprta za vas vozila.

Za osebna vozila je tako obvoz mogoč po državnih cestah preko Gračaca, Obrovca in Karine, za ostala vozila pa preko Knina. Zaprta pa sta še del regionalke Maslenica-Zaton Obrovački in pa Paški most. Za motorna kolesa, počitniške prikolice, kombije, ki presegajo višino 1,9 metra, dvonadstropne avtobuse ter osebna vozila, ki vlečejo manjšo prikolico z eno osjo ter ostala vozila, ki skupino, je promet prepovedan tudi na mostu Krk.

V času velikonočnih praznikov je sicer na nekaterih cestah promet prepovedan tudi za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.

Zaradi vetra so prekinjene tudi nekatere trajektne povezave: Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, Porozina-Brestova, Šibenik-Kaprije-Žirje in Makarska-Sumartin; Katamaranske linije Ubli-Vela Luka-Hvar-Split in Korčula-Hvar-Split.