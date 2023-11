Na Hrvaškem orkanski sunki vetra, sneg pobelil Sarajevo

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes zaradi močnega vetra izdal rdeče opozorilo za območje Reke oz. celoten vzhodni del Istre ter za Kvarner in Velebitski kanal.

Za območje Kvarnerja in vzhodne Istre napovedujejo neurja z orkanskimi sunki vetra do 140 kilometrov na uro. Opozorili so tudi na morebitno nevarnost zaradi izruvanih dreves, polomljenih vej in letečih odpadkov, pričakujejo pa tudi škodo na objektih ter motnje v prometu in oskrbi z energijo.

Za preostali del jadranske obale z izjemo Velebitskega kanala, kjer bi sunki lahko dosegali hitrosti do 160 kilometrov na uro, velja oranžno opozorilo.

Zaradi orkanske burje so danes za ves promet med drugim zaprli del avtoceste med Zagrebom in Splitom, del jadranske magistrale ter mosta na Pag in Krk. Prekinjenih je tudi več trajektnih in katamaranskih povezav.

Drugod po državi bo danes zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo v Gorskem kotarju in Liki v višjih legah prehajale v sneg. Ta je na Velebitu sicer zapadel že zjutraj.

Tanek sloj snega je davi prvič letos prekril tudi zelene površine, strehe in avtomobile v Sarajevu, poročajo tamkajšnji mediji. Ne cestah ga skoraj ni bilo, tako da promet poteka brez večjih težav.

Tudi pri nas v zadnjih dneh novembra snežinke

Tudi pri nas je Arso za območje Primorske izdal oranžno opozorilo zaradi močne burje, katere sunki naj bi na nekaterih izpostavljenih legah lahko presegli tudi 100 kilometrov na uro. Tudi v Sloveniji nas lahko razveselijo snežinke, saj bo nad Slovenijo v zadnjih novembrskih dneh dotekal občutno hladnejši zrak iznad polarnih predelov. Obilnega sneženja sicer zaenkrat še ni na vidiku.