Na Hrvaškem orkanski veter, v Zagrebu odpovedali pouk

Veter po Zagrebu že od četrtka povzroča motnje in podira drevesa, poškodovane so posamezne stavbe in strehe, ponekod ne delujejo semaforji, promet pa dodatno ovirajo razni predmeti na cestah.

Opozorilo o nevarnih razmerah so prebivalci Zagreba davi prejeli tudi na telefone prek sistema za zgodnje opozarjanje in upravljanje kriz.

Zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki danes v zagrebških osnovnih in srednjih šolah ne bo pouka, so sporočili iz zagrebške mestne občine. Vrtci bodo danes delovali normalno, čeprav mestne oblasti priporočajo, naj otroci ostanejo doma, če je to mogoče.

Zagrebške mestne službe so imele več kot sto intervencij, v katerih so odstranjevale veje ter predmete s cest in vozil, posredovale pa so tudi v treh manjših požarih, je poročala HRT.

V javnem prometu danes prihaja do številnih prekinitev ter preusmeritev tramvajev in avtobusov. Motnje so tudi v železniškem prometu, saj so nekatere proge zaprte.

Med postajama Bjelovar in Kloštar je v četrtek iztiril vlak, ki je vozil na relaciji Zagreb-Virovitica, potem ko je trčil v podrto drevo, so sporočile Hrvaške železnice. Na vlaku je bilo okoli 40 potnikov, po prvih informacijah pa so bili trije lažje poškodovani.

Močan veter piha tudi ob obali, zato veljajo omejitve prometa za nekatere skupine vozil. V Gorskem kotarju in Liki medtem veljajo omejitve za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki zaradi snega in zimskih razmer na cestah. Nekatere državne ceste so zaprte za ves promet, je davi sporočil hrvaški avtoklub (Hak).

Izredne vremenske razmere se bodo nadaljevale ves dan, v soboto pa naj bi se umirile, napoveduje hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).