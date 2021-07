Na hrvaškem otoku Brač katamaran trčil v pomol

Katamaran Adriatic Express pluje na hitri ladijski povezavi med Splitom in več dalmatinskimi otoki ter obalnimi mesti, in sicer med otoki Brač, Hvar in Vis ter mesti Makarska in Dubrovnik, piše na spletni strani družbe. Kot navaja portal dnevnik.hr, so domačini povedali, da je omenjeni katamaran že drugič v dveh dneh trčil v pomol. V ponedeljek naj bi imel težave pri odvezu.