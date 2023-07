Na Hrvaškem padajo rekordi: več turistov, več nočitev, več prihodkov

Ministrica za turizem in šport ter predsednica hrvaške turistične skupnosti Nikolina Brnjac verjame, da so lahko s turističnimi kazalci za prvo polovico letošnjega leta zadovoljni vsi. "Odlične rezultate turističnega prometa, ki celo presega raven enakega obdobja iz leta 2019, spremljajo tudi rekordni finančni kazalniki," je poudarila.

V Kvarnerju so zabeležili 4,5 milijona nočitev oz. šest odstotkov več kot v prvih šestih mesecih leta 2022, v Zadarski županiji tri milijone oz. osem odstotkov več, v Dubrovniško-neretvanski županiji 2,5 milijona oz. 20 odstotkov več, v Šibensko-kninski županiji pa 1,3 milijone nočitev oz. 1,5 odstotka več kot lani. Sledi Zagreb z 1,1 milijona nočitvami oz. 20 odstotki več kot lani, enako rast pa so dosegli tudi na preostali celini.

"Po podatkih Hrvaške narodne banke so prihodki od tujih turistov za prvo četrtletje znašali 672 milijonov evrov, kar v primerjavi s prvimi tremi meseci preteklega leta predstavlja 38-odstotno rast oz. 186 milijonov evrov prihodkov več. Vsi ti podatki kažejo, da smo na pravi poti, da je za nami ena najboljših predsezon hrvaškega turizma in da je turistični sektor kljub zahtevnemu obdobju, tudi zaradi velikodušnih ukrepov vlade, ostal stabilen," je dejal Brnjačeva.

Letošnji junij je po podatkih Hrvaške turistične skupnosti prinesel enako število prenočitev kot v letu 2019 in rahlo več kot leta 2022. Največ prometa so pri tem zabeležili v jadranskih regijah, in sicer skupno 2,7 milijona prihodov turistov ter 14,5 milijona prenočitev. To predstavlja odstotek več kot lani.

Žgomba je medtem za Jutarnji list dejal, da so se v maju upočasnile rezervacije za junij in julij, nekateri pa da so jih začeli odpovedovati. "V glavni del sezone vstopamo s številom rezervacij, za katerega nikakor ne moremo reči, da je zadovoljiv, velik del pa se lomi na zasebnih nastanitvah. Cene ne ustrezajo povpraševanju in ponudbi na trgu, imamo pa tudi veliko rast števila zasebnih namestitev," je dejal. Dodal pa je, da padec rezervacij opažajo povsod od Istre do Dalmacije.

Hrvaški mediji so sicer minuli teden pisali o slabšem turističnem obisku v juniju in ga pripisali predvsem visokim cenam. Z njihovimi navedbami sta se strinjala tudi profesor s splitske ekonomske fakultete Željko Garača in predsednik Združenja potniških agencij pri hrvaški gospodarski zbornici Boris Žgomba . Prvi je za hrvaški N1 dejal, da je primerjal številke, koliko tujih turistov je v zadnjih dveh tednih obiskalo Hrvaško. Ugotovil je, da je ta številka je v primerjavi z lansko: "šokantno, kar štirikrat nižja".

Največ prenočitev – 3,9 milijona – so ustvarili Nemci, sledijo domači turisti (1,4 milijona prenočitev), približno enako število pa so jih opravili tudi Avstrijci in Slovenci. Sledijo jim še turisti s Poljske in Češke.

Na Hrvaškem je bilo po podatkih sistema eVisitor junija lani v tem segmentu registriranih okoli 243.000 objektov s skupno 1,211 milijona ležišči, danes pa jih je 251.000 s skupno 1,266 milijona ležišči. V turistični skupnosti so izpostavili, da to pomeni skoraj 56.000 več ležišč v zasebnih namestitvah kot lani. Po njihovi oceni je zato na različen trend zasedenosti individualnih namestitvenih zmogljivosti pri zasebnikih treba gledati tudi s tega vidika.

Zavrnili pa so tudi navedbe medijev o manjšem zanimanju turistov za najem zasebnih namestitev oz. apartmajev. Po pisanju Jutarnjega lista je bil najem apartmajev v hrvaški Istri med 1. in 25. junijem za osem odstotkov slabši kot v enakem obdobju lani. Hrvaška turistična skupnost je nižji odstotek pripisala večjemu številu ležišč v zasebnih namestitvah.

V turistični skupnosti se s temi ocenami ne strinjajo. "Teze, ki se pojavljajo v nekaterih hrvaških medijih, enostavno ne ustrezajo resničnemu stanju, ko govorimo o rezultatih in trendih v hrvaškem turizmu," so pojasnili. Izpostavili so, da so na Hrvaškem od začetka leta do minule srede zabeležili 6,41 milijona prihodov in 25,16 milijona nočitev, kar je v primerjavi z enakim obdobjem lani 15-odstotna rast po številu gostov in 10-odstotna rast po številu nočitev.

Poudarili so še, da turistični promet na Hrvaškem dosega stabilno rast in pozitivne trende. Kot so dodali, so napovedi za preostanek turističnega leta zelo dobre.

Navedbe v medijih o slabšem turističnem obisku zaradi visokih cen je ob robu navtične konference na Korčuli konec tedna komentirala tudi hrvaška ministrica za turizem. Po njenih besedah bo to, ali so ponudniki turističnih storitev na Hrvaškem letos pretiravali z dvigom cen, pokazal trg. Ministrica je ob tem dodala, da je bolj pomembno kot štetje turistov to, da se turizem enakomerno razvija po celotni državi, predvsem na celini, kjer letos beležijo sedemodstotno rast.

Na hrvaških avtocestah za skoraj 10 odstotkov več vozil kot lani

Na hrvaških avtocestah so od 26. junija do 2. julija zabeležili 819.496 vozil in 5,60 milijona evrov prihodkov od cestnin brez DDV, so sporočili iz podjetja Hrvatske autoceste (Hac). To je za devet oz. osem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko so zabeležili 749.058 vozil in 5,20 milijona evrov prihodkov.

V prvi polovici leta so na avtocestah, ki jih upravlja Hac, zabeležili 31.370.883 vozil in 187,55 milijona evrov prihodkov od cestnin brez DDV, kar je za 13 odstotkov več vozil in za 10 odstotkov več prihodkov od cestnin kot v enakem obdobju lani.

Samo na cestninski postaji Lučko pri Zagrebu, ki je začetna točka avtoceste proti hrvaški obali, so v juniju zabeležili 6,6 milijona vozil, kar je za 640.000 vozil oz. za skoraj 10 odstotkov več kot junija lani.