Na Hrvaškem parlamentarne volitve

Milanović in Plenković

Volilno tekmo je zaznamoval zlasti predsednik države Zoran Milanović, ki je napovedal, da bo kandidat največje opozicijske socialdemokratske stranke SDP za položaj premierja.

Vladajoča desnosredinska HDZ bi v saboru glede na dosedanje ocene lahko dobila okoli 60 mandatov, levosredinski SDP s koalicijskimi partnerji 44 mandatov, desno Domovinsko gibanje 14, konservativni Most s Hrvaškimi suverenosti in zeleno-levi Zmoremo! pa po devet. V sabor bi po teh ocenah lahko prišli tudi Istrski demokratski sabor (IDS), Fokus in predsednik medžimurske županije Matija Posavec.

Za parlamentarno večino, ki zagotavlja mandatarja za predsednika hrvaške vlade, je potrebnih najmanj 76 poslancev.

Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure, ko naj bi tudi že objavili izide vzporednih volitev. Državna volilna komisija bo prve neuradne delne izide začela objavljati ob 21. uri.

Volitve na Hrvaškem bodo prvič potekale sredi tedna. Po hrvaški zakonodaji je volilni dan dela prost dan, zato javne službe ne delujejo. Zaprte so tudi šole in vrtci ter večina podjetij, trgovine pa so z redkimi izjemami odprte.