Na Hrvaškem po dveh tednih ujeli bika, ki je pobegnil iz klavnice

Bik je pobegnil, ko je prebil žičnato ograjo ob izstopu s tovornjaka, s katerim so ga 24. novembra pripeljali v klavnico. Po pobegu je najprej izzval preplah v mestu, ker je na cesti z rogovi za las zgrešil nekega mimoidočega moškega. Bika so nato poimenovali Joza. Njegov pobeg je zabaval lokalno javnost.

V klavnici so po pobegu napovedali, da bika ne bodo pokončali, ko ga bodo ujeli. Več kot dva tedna so bika iskali delavci Mesoprerade in lokalnega komunalnega podjetja, lovci, rejci divjadi in policisti. Našli so ga v torek nepoškodovanega in utrujenega v gozdu nedaleč od mesta, so potrdili v Mesopreradi.

Sporočili so še, da so bika oskrbeli na eni od svojih kmetij nedaleč od Slatine ter da bodo izbrali najboljšega rejnika, ki bo Jozi zagotovil dolgo in srečno življenje. Zanimanje za njegovo rejo naj bi bilo precejšnje. Eden od pogojev je, da bo zdaj že legendarni bik na ogled zainteresiranim obiskovalcem.