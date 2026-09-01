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Na Hrvaškem porast okužb z virusom Zahodnega Nila

Zagreb, 01. 09. 2026 11.08 pred 37 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Virus Zahodnega Nila

Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili sedem primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Štirje okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, dva od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah.

"Za zdaj imamo sedem prijavljenih primerov okužbe, od tega so štirje simptomatski, trije pa brez simptomov. Prihajajo z območja Zagreba, osrednje in vzhodne Hrvaške," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v ponedeljek povedala epidemiologinja s hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Dijana Mayer.

Vsi štirje bolniki s simptomi se zdravijo na zagrebški kliniki za nalezljive bolezni. Eden od dveh bolnikov, ki sta na intenzivni negi, je po navedbah vodje oddelka za intenzivno medicino priključen na respirator.

Število okuženih na Hrvaškem se je v primerjavi s prejšnjim tednom, ko so virus potrdili pri treh osebah, več kot podvojilo.

Virus Zahodnega Nila
Virus Zahodnega Nila
FOTO: AP

Potem ko so virus v minulih dneh potrdili pri petih poginulih vranah na različnih lokacijah v Zagrebu, so danes v mestu začeli obsežno akcijo zatiranja komarjev.

Virus Zahodnega Nila se na človeka večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake, podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost.

V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra.

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