Na Hrvaškem porast okužb z virusom Zahodnega Nila

"Za zdaj imamo sedem prijavljenih primerov okužbe, od tega so štirje simptomatski, trije pa brez simptomov. Prihajajo z območja Zagreba, osrednje in vzhodne Hrvaške," je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT v ponedeljek povedala epidemiologinja s hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Dijana Mayer.

Vsi štirje bolniki s simptomi se zdravijo na zagrebški kliniki za nalezljive bolezni. Eden od dveh bolnikov, ki sta na intenzivni negi, je po navedbah vodje oddelka za intenzivno medicino priključen na respirator.

Število okuženih na Hrvaškem se je v primerjavi s prejšnjim tednom, ko so virus potrdili pri treh osebah, več kot podvojilo.