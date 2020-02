Na Hrvaškem potrdili drugi primer okužbe, koronavirus tudi v Južni Ameriki

Beroš je sicer zadovoljen z odzivom uradnih institucij na Hrvaškem. Naznanil je tudi uspeh v prvi fazi v boju proti virusu. "Naše rezervne kapacitete so velike, razen pričakovanih začetnih krčev, kjer je šlo za manjše nesporazume, vse deluje kot je potrebno." Beroš je tudi dejal, da ne gre za bolezen, ki predstavlja splošno nevarnost. "Več kot 80 odstotkov obolelih ima zgolj blage simptome, v splošnem pa gre za bolezen na nivoju gripe."

Kot je dejal, je situacija na Hrvaškem pod nadzorom, Beroš tudi verjame, da se pri njih ne bo ponovila kitajska ali italijanska zgodba. "Zdravstveni sistem bo deloval kot do sedaj, še več, bolj intenzivno in učinkovito," je zagotovil ter dodal, da bi morali vsi ukrepi rezultirati v zmanjšanem vplivu koronavirusa na javno zdravje.

Iz štaba civilne zasčite so tudi sporočili, da ni nobenega razloga za paniko, zibranje zalog hrane in zaščitne opreme na vsakem koraku pa da je pretirano."Za paniko ni utemeljitve, lahko pa smo zaskrbljeni,"je na konferenci za medije dejal Krunoslav Capak, direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo.

Na avstrijskem Koroškem umrla 56-letna Italijanka

Potem, ko so na Tirolskem v Avstriji v torek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh osebah, so pristojne oblasti odredile dvotedensko karanteno za 12 ljudi. Okužbo so potrdili pri 24-letni Italijanki, ki je receptorka v enem od hotelov v Innsbrucku, in njenem prijatelju. Skupno so na okužbo z virusom v hotelu testirali 62 oseb, vsi se počutijo dobro. Med njimi so za devet ljudi odredili karanteno. To so odredili tudi za tri osebe iz prijateljskega kroga prvotno okuženih.

Iz avstrijske Koroške ob tem poročajo, da je ponoči v enem od apartmajev v Bad Kleinkirchheimu umrla 56-letna Italijanka iz Furlanije-Julijske krajine, ki je bila tam na počitnicah. Dežurni zdravnik ni izključil možnosti, da bi lahko šlo za okužbo z novim koronavirusom. Stavbo z več apartmaji so zaradi tega zaprli, tam bivajočim pa ukazali, da stavbe ne smejo zapustiti. Pristojne oblasti, tudi italijanske, si sedaj prizadevajo ugotoviti, s kom vse je imela 56-letnica pred smrtjo stike.

Na Dunaju se je ob tem davi začela seja kriznega štaba o novem koronavirusu, ki se je udeležuje tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je sporočila, da je še prezgodaj, da bi govorili o pandemiji virusa, vendar je čas, da se na to pripravimo. O prvem primeru okužbe tako poročajo iz Alžirije in Brazilije. V Južni Koreji je število okužb preseglo tisoč primerov, med njimi je tudi prvi ameriški vojak.