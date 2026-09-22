Na Hrvaškem potrdili obtožnico proti nekdanjemu ministru Berošu

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je julija lani v povezavi z afero, ki je postala znana pod imenom Mikroskopi, vložil obtožnico proti Berošu in še sedmim osumljenim korupcije pri nakupu medicinske opreme.

Obtožnica je poleg Beroša bremenila podjetnika Hrvoja Petrača, njegova sinova Novico in Nikolo Petrača, podjetnika Sašo Pozderja, nevrokirurga Krešimirja Rotima, direktorja zagrebške klinike za otroške bolezni Gorana Roića ter nekdanjega člana upravnega sveta bolnišnice v Krapinskih Toplicah Toma Pavića.

Obtožnica, ki jo je danes potrdil obtožni senat županijskega sodišča v Zagrebu, poleg Beroša vključuje še Roića in Pavića.

Preostalih pet obtoženih je po priznanju krivde sklenilo sporazume z Uskokom in bilo obsojenih na zaporne in denarne kazni.

Uskok je osmerici očital dajanje in prejemanje podkupnine, zlorabo položaja in pooblastil, nezakonito posredovanje, trgovanje z vplivom in pranje denarja. Državni proračun naj bi po obtožnici oškodovali za več kot 740.000 evrov, Beroš pa naj bi pri nabavi medicinske opreme prejel skupno 75.000 evrov podkupnine.

Obtoženi so po navedbah iz obtožnice ustvarili kriminalno združbo in prilagajali postopke javnih naročil tako, da so favorizirali opremo določenega podjetja za prodajo medicinske opreme, ki so jo v bolnišnicah v zameno za podkupnine nato pogosto kupili po večkrat višji ceni od nabavne.