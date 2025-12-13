Svetli način
Tujina

Na Hrvaškem potrdili prvi primer gobavosti

Zagreb, 13. 12. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Komentarji
86

Pri naših južnih sosedih so po več desetletjih potrdili prvi primer gobavosti. Hrvaški epidemiologi so bolezen potrdili v Splitu, novica pa je odjeknila dan po tem, ko so o dveh primerih poročali iz Romunije.

Prvi primer gobavosti na Hrvaškem so epidemiologi potrdili pri državljanu Nepala v Splitu, poroča Net.hr. Oseba se je s simptomi gobavosti na splitskem epidemiološkem oddelku pojavila pred približno 10 dnevi.

"Moški se zdravi, njegovi bližnji stiki so prejeli potrebno terapijo, a niti niso okuženi. Izvaja se profilaksa in spremljanje, zadeva pa je pod nadzorom," je za RTL Danas povedal vodja Službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni pri Hrvaškem inštitutu za javno zdravje Bernard Kaić.

Gobavost (slika je simbolna)
Gobavost (slika je simbolna) FOTO: Shutterstock

Da gre za tujega delavca iz Nepala, je za portal potrdilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Na Hrvaškem z družino živi že dve leti.

Bolezen je sicer tako v Sloveniji kot pri naših južnih sosedih že desetletja izkoreninjena - zadnji primer gobavosti so na Hrvaškem zabeležili pred več kot 30 leti -, so pa prav v petek dva primera že potrdili v Romuniji. Tam se je bolezen pojavila prvič po več kot 40 letih.

Kaj je gobavost?

Gobavost je kronična nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Mycobacterium leprae. Najpogosteje prizadene kožo, periferno živčevje, sluznico nosu in zgornja dihala, ob dolgotrajnem stiku z okuženim pa se lahko razvije po več mesecih ali celo letih.

Za prenos je potreben dolgotrajen stik z okuženo osebo. Prenaša se predvsem s kašljanjem ali kihanjem.

Bolezen se kaže s kožnimi spremembami - lisami, razjedami, depigmentacijo. Okužba poškoduje periferne živce, kar vodi v izgubo občutka za bolečino, dotik in temperaturo. Okužena oseba občuti tudi mišično oslabelost, atrofijo, kontrakture, deformacije. Bolezen lahko prizadene tudi oči ter obraz, kar povzroča značilne iznakaženosti.

Šele z odkritjem sulfonamidov v 40. letih 20. stoletja je bolezen postala obvladljiva, danes pa je gobavost ozdravljiva z dolgotrajnim kombiniranim zdravljenjem (najpogosteje rifampicin, dapson in klofazimin). Ob pravočasnem zdravljenju se lahko bolezen popolnoma pozdravi, brez trajnih posledic.

gobavost bolezen hrvaška
KOMENTARJI (86)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
13. 12. 2025 20.16
-1
to rabimo da se zavemo da evropska družba gnije pri živem telesu
ODGOVORI
0 1
daiči
13. 12. 2025 20.15
-1
a je biv ta nepalc u afrik na dopust?
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
13. 12. 2025 20.17
ni nujno...lahko je bil v veliki britaniji....
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
13. 12. 2025 20.19
v veliki britaniji najstarejši sev gobavosti še vedno prenašajo glodavci...Ampak je ozdravljivo ...celo bolj kot recimo bradavice....Šele z odkritjem sulfonamidov v 40. letih 20. stoletja je bolezen postala obvladljiva, danes pa je gobavost ozdravljiva z dolgotrajnim kombiniranim zdravljenjem (najpogosteje rifampicin, dapson in klofazimin). Ob pravočasnem zdravljenju se lahko bolezen popolnoma pozdravi, brez trajnih posledic....
ODGOVORI
0 0
krjola
13. 12. 2025 20.15
+0
da so osumljnca za umor Šutarja ravno včeraj izpustili na prostost ni naključje, ampak preusmerjanje pozornosti od Jankoviča, to je jasno kot beli dan...
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
13. 12. 2025 20.14
Danes ima težave zaradi gobavosti dva do tri milijone ljudi: največ v Indiji, sledita Brazilija in Burma. Leta 2000 je Svetovna zdravstvena organizacija objavila seznam 91 držav, v katerih je Hansenova bolezen endemična, dve leti kasneje so zabeležili okoli 764.000 novih primerov obolelosti, pri čemer so 90 odstotkov obolelih zabeležili v Braziliji, na Madagaskarju, v Mozambiku, Tanzaniji in Nepalu....Najstarejši sev so odkrili v 1600 let staremu okostju iz britanske vasice Great Chesterford. »Ta zadnja raziskava ugotavlja, da so bili v srednjeveški Evropi dejansko prisotni vsi sevi te bakterije, kar jasno kaže, da se je gobavost prvič pojavila precej bliže našemu domu je v izjavi navedla soavtorica študije Helen Donoghue z Univerze v Londonu.....Najstarejši sev, ki so ga odkrili v britanskem okostju, zanimivo še vedno prenašajo sodobne veverice, kar potrjuje tudi teorijo, da so to bolezen v srednjem veku širili predvsem ti glodavci....Da ne bo nepotrebnega kruljenja da so spet krivi migranti.
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
13. 12. 2025 20.15
in še ...danes se gobavost uspešno zdravi...
ODGOVORI
0 0
klempas666
13. 12. 2025 20.11
+0
se bolj bo treba ignorirat razna cepljenja, pa bomo počasi v srednjem veku
ODGOVORI
3 3
Združene države Evrope
13. 12. 2025 20.11
+2
Ce uvazas ljudi iz tretjega sveta, uvazas tudi bolezni in običaje iz tretjega sveta. Mislim da ne rabiš diplome, da to to razumeš.
ODGOVORI
3 1
Killing of Hind Rajab
13. 12. 2025 20.15
-1
butasto do konca...in LAŽ
ODGOVORI
0 1
Združene države Evrope
13. 12. 2025 20.19
+1
Ne ni laz. Gobavost je bila izkoreninjena 300 let nazaj v evropi. Zdaj migranti iz celega sveta nosijo to k nam nazaj. Tako da pazi kaj boš slatal v trgovini. Mogoce je gobavec slatal isti produkt v lidlu. Pacient
ODGOVORI
1 0
špaget
13. 12. 2025 20.10
+2
Hitr po skret papir
ODGOVORI
2 0
Igi31
13. 12. 2025 20.07
-2
ma vse te bolezni bodo prišle nazaj ker se je folk cepil folk bo zboleval vsepovprek. Tudi necepljeni nekateri bomo nastradali ker se to vse prenaša.
ODGOVORI
2 4
EU Dig. Cenzura
13. 12. 2025 20.08
-1
Tocno tako cepljeni bodo zbolevali, ker bodo imeli stranske ucinke cepiv!!!
ODGOVORI
1 2
nemski_ovcar
13. 12. 2025 20.10
+0
Ha, ha ha...skrij se pod zemljo
ODGOVORI
1 1
Emtisunce
13. 12. 2025 20.05
+1
Turisti in tuji delavci so kuga 21 stoletja.
ODGOVORI
5 4
Duh8
13. 12. 2025 20.02
+0
Tiste ,ki so na sociali neopravičeno dajte delati, pa ne bo treba uvažati ljudi in vsega kar potegne to za sabo. Eni ne razumete ,da nekatere države niso napredne in se spopadajo z zadevami,boleznimi,situacijo kot smo jo mi poznali 30,40 let nazaj.
ODGOVORI
6 6
EU Dig. Cenzura
13. 12. 2025 20.03
-4
Kaksne bolezni Za cene koze je tito dobil placano! Crne koze je bil poskus na ljudeh!!!
ODGOVORI
2 6
EU Dig. Cenzura
13. 12. 2025 20.03
-3
*Crne
ODGOVORI
0 3
Bombardirc1
13. 12. 2025 19.57
+3
Napredna hrvaška, raj za sveçarijo...
ODGOVORI
7 4
Magenta07
13. 12. 2025 19.53
+4
Hrvaska je itak center sveta
ODGOVORI
5 1
EU Dig. Cenzura
13. 12. 2025 19.52
-11
Vecini ni jasno, ovce, to ni od migrantov! To so stranski produkti cepiv, poskodbe dnk! Bolezni skoraj ni, najvec so zastrupitve zato se bruha in driska, ostalo so bakterijske okuzbe, prehladi ki se spet ne prenasajo!!! Nimate pojma ovce pejte ramo nastavit spet, pa da boste imeli zeleni certifikat!!!
ODGOVORI
7 18
popovec
13. 12. 2025 19.55
+6
Ovca si ti.
ODGOVORI
9 3
EU Dig. Cenzura
13. 12. 2025 20.00
-8
Hvala! odpri oci, da bos kaj dojel resnice!
ODGOVORI
1 9
EU Dig. Cenzura
13. 12. 2025 20.06
-5
Pismo kolk hitr dobis 10 minusov, v sekundi, kot da bi nekdo umetno kliknil!! Sej vemo da je tako… nic bat vazno da se bere tako se ozavesca ljudi!!!
ODGOVORI
0 5
marjanovic.drazen
13. 12. 2025 20.10
+1
Verjemi ni umetno kliknu. Js nism cepljen in nikoli ne bom ampak tebi da bi lahko bi stisnu 10 minusov
ODGOVORI
2 1
nemski_ovcar
13. 12. 2025 20.13
+2
Eu dugit pa zemlja je tudi.plošcata in letala spricajo po nebu..., a ne...pa marija se ti je tudi ze prikazala in 9.11 ni bilo napda na dvojcka...
ODGOVORI
2 0
mario7
13. 12. 2025 19.51
+1
Gajzer že ima cepivo?
ODGOVORI
3 2
Morgoth
13. 12. 2025 19.49
+4
Evo, kaj se nam uvaža! Taisti, ki se jih uvaža ne znajo tudi uporabljati stranišč in veliko potrebo opravljajo na cesti!
ODGOVORI
9 5
nemski_ovcar
13. 12. 2025 19.48
+3
A se še komu dogaja ko prebira take zapise o migrantih , našem gnilem sodstvu vsemu kar se digaja, da se mu bo odtrgalo ??? Ali da si želi da se vse skupaj resetira tako ali drugače
ODGOVORI
9 6
Bomerang
13. 12. 2025 19.54
+3
Kako bi pa ti resetiral? V preteklosti se je reset naredil tako, da so bogati v večini pobegnili, navadna raja je pa potegnila ta kratko. O takem resetu se ti pogovarjaš?
ODGOVORI
4 1
nemski_ovcar
13. 12. 2025 20.05
-1
Resetira se saj veš kako...da ne bo kdo rekel da na kaj ščuvam..ker sedaj v svobodi moraš paziti kaj govoriš
ODGOVORI
0 1
Samo navijač
13. 12. 2025 19.48
+4
Nazadnje se gobavci bomo. Naslednjih 14 dni....
ODGOVORI
5 1
slayer2
13. 12. 2025 19.46
+15
Če uvoziš 3. svet,potem postaneš 3. svet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
21 6
BrezPitt
13. 12. 2025 19.52
-5
Ja tako je. Lahko pa greš ti za kelnarja, smetarja, pomivalca kot je bil ta Nepalc pa ne rabimo nobenega uvoza, a ne.
ODGOVORI
6 11
assassin911
13. 12. 2025 19.55
+6
Imamo mi dost ljudi na sociali ki bi morali delati.
ODGOVORI
10 4
