Na Hrvaškem potrdili prvi primer gobavosti

Pri naših južnih sosedih so po več desetletjih potrdili prvi primer gobavosti. Hrvaški epidemiologi so bolezen potrdili v Splitu, novica pa je odjeknila dan po tem, ko so o dveh primerih poročali iz Romunije.

Prvi primer gobavosti na Hrvaškem so epidemiologi potrdili pri državljanu Nepala v Splitu, poroča Net.hr. Oseba se je s simptomi gobavosti na splitskem epidemiološkem oddelku pojavila pred približno 10 dnevi. "Moški se zdravi, njegovi bližnji stiki so prejeli potrebno terapijo, a niti niso okuženi. Izvaja se profilaksa in spremljanje, zadeva pa je pod nadzorom," je za RTL Danas povedal vodja Službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni pri Hrvaškem inštitutu za javno zdravje Bernard Kaić.

Gobavost (slika je simbolna) FOTO: Shutterstock icon-expand

Da gre za tujega delavca iz Nepala, je za portal potrdilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje. Na Hrvaškem z družino živi že dve leti. Bolezen je sicer tako v Sloveniji kot pri naših južnih sosedih že desetletja izkoreninjena - zadnji primer gobavosti so na Hrvaškem zabeležili pred več kot 30 leti -, so pa prav v petek dva primera že potrdili v Romuniji. Tam se je bolezen pojavila prvič po več kot 40 letih.

Kaj je gobavost?