Na Hrvaškem in v Avstriji potrdili prve primere koronavirusa

Hrvaški premier Andrej Plenković je sporočil, da so prvi primer okužbe s koronavirusom potrdili pri mlajšem moškem, ki se nahaja na infekcijski kliniki v Zagrebu. Hospitalizirani moški, ki je bil pred kratkim v Milanu, naj bi bil sicer v dobrem zdravstvenem stanju.

Za vse, ki so bili z njim v neposrednem stiku, so odredili karanteno, je povedal hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš. "Danes ob 11.30 uri smo prejeli rezultate za hrvaškega državljana, ki je bil v Milanu med 19. in 21.," je po poročanju hrvaških medijev potrdil Beroš.

Še vedno pa na Hrvaškem čakajo rezultate testiranj devetih delavcev, ki so bili ponoči hospitalizirani na Reki. Vrnili so se namreč iz Italije, kjer so delali v tovarni, kjer so med zaposlenimi potrdili že 20 okužb s koronavirusom.