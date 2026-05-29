Na Hrvaškem prepovedali prodajo energijskih pijač mladoletnikom

Hrvaški sabor je danes sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih bodo enote lokalne samouprave lahko z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oz. jo v tem času tudi v celoti prepovedale.

Zakon ob tem prepoveduje prodajo energijskih pijač osebam, mlajšim od 18 let.

Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih in energijskih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn. Pri spletni prodaji alkohola in energijskih pijač bodo morali na svojih spletnih straneh zagotoviti preverjanje polnoletnosti prek informacijskega sistema e-Građani oziroma njegove mobilne različice.

Zakon bo začel veljati osmi dan po objavi v uradnem listu, trgovci pa bodo po začetku veljavnosti zakona imeli 90 dni časa za prilagoditev poslovanja.