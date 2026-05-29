Tujina

Na Hrvaškem prepovedali prodajo energijskih pijač mladoletnikom

Zagreb, 29. 05. 2026 13.11 pred 30 minutami 1 min branja 2

STA
Red Bul

Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je danes sprejel hrvaški sabor. Zakon mestom in občinam na njihovem območju omogoča tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač v nočnem času.

Na Hrvaškem so sprejeli prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom.
FOTO: Shutterstock

Hrvaški sabor je danes sprejel spremembe zakona o trgovini, po katerih bodo enote lokalne samouprave lahko z odlokom omejile prodajo alkoholnih pijač med 21. in 6. uro oz. jo v tem času tudi v celoti prepovedale.

Zakon ob tem prepoveduje prodajo energijskih pijač osebam, mlajšim od 18 let.

Trgovci bodo morali preverjati starost kupcev alkoholnih in energijskih pijač, če bodo ocenili, da je kupec mlajši od 18 let, tudi pri uporabi samopostrežnih blagajn. Pri spletni prodaji alkohola in energijskih pijač bodo morali na svojih spletnih straneh zagotoviti preverjanje polnoletnosti prek informacijskega sistema e-Građani oziroma njegove mobilne različice.

Zakon bo začel veljati osmi dan po objavi v uradnem listu, trgovci pa bodo po začetku veljavnosti zakona imeli 90 dni časa za prilagoditev poslovanja.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Anion6anion
29. 05. 2026 13.48
Pravilno.
Deathstar
29. 05. 2026 13.25
Bravo Hrvati! Spet korak pred našo slobednijo...
