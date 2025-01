Na Hrvaškem pretepli gasilce, ki so iz vozila reševali poškodovanca

Prometna nesreča se je zgodila na silvestrovo, in sicer malo pred polnočjo v Podgorcu pri Našicah. 21-letnik je zaradi neprilagojene hitrosti zdrsnil s ceste, pri tem pa je zadobil hude, življenjsko ogrožajoče poškodbe. Huje se je v nesreči poškodoval tudi njegov 19-letni sopotnik, oba pa so prepeljali v splošno bolnišnico v Našicu.

Policisti osiješko-baranjske županije so aretirali dva osumljenca, ki sta po prometni nesreči na območju Našica fizično napadla tri gasilce in policista, pri čemer sta bila dva gasilca lažje poškodovana, poroča Net.hr .

Kasneje so iz bolnišnice sporočili, da je tudi 21-letnik v stabilnem stanju, zoper njega pa bo policija podala kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče.

Takoj po nesreči je na kraj prihitelo tudi več občanov, medtem ko so gasilci iz vozila vlekli ponesrečenca, pa sta 30-letnik in 31-letnik fizično napadla 39-, 44- in 46-letnega gasilca, nato pa še policista. 44- in 46-letni gasilec sta bila lažje poškodovana, oskrbeli so ju v bolnišnici.

Storilca, ki sta po napadu pobegnila, so policisti hitro izsledili, ju prijeli in pripeljali na policijsko postajo. Osumljenca so predali pripornemu nadzorniku osiješko-baranjske policijske uprave, skupaj s kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu.

Očitajo jima kaznivi dejanji napada na uradno osebo in napada na osebo, ki opravlja naloge v javnem interesu ali v javni službi, so še pojasnili na policiji. Kaj točno je bil motiv nenavadnega napada, za zdaj še ni jasno.