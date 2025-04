Na Hrvaškem razbili narkokartel: v Evropo tihotapil več kot osem ton droge

Uslužbenci urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu v Zagrebu ter splitsko-dalmatinske policijske uprave so davi izvedli aretacije posameznikov, povezanih z zlorabo prepovedanih drog.

Notranji minister Davor Božinović je popoldan pojasnil, da so v obeh operacijah pridržali skupno 45 ljudi. Med njimi je po poročanju hrvaških medijev več znanih kriminalcev, tudi lastnik enega od zagrebških klubov in profesionalni borci. Operacijo so poimenovali "Armagedon", "Ibiza" in "Upanje".

Preiskovalci so ključne dokaze zbrali z razbitjem šifrirane komunikacije prek aplikacije Sky ECC. Osumljence povezujejo s t. i. zahodnobalkanskim krilom mednarodnega narkokartela.

Odvetnik enega od osumljenih je za net.hr povedal, je so francoski in nizozemski organi vdrli v aplikacijo Sky, 'izluščili' sporočila in jih poslali v analizo drugim državam. Trdi, da gre za množičen nadzor, ki je nesprejemljiv. Ali so bili dokazi pridobljeni z zakonitimi postopki, bo po besedah odvetnika moralo odločiti sodišče. Napovedal je, da bodo s primerom šli na Evropsko sodišče za človekove pravice.