Kavcija naj bi se zvišala z današnjih 10 na 15 centov na kos embalaže. Kavcijski sistem na Hrvaškem trenutno zajema embalažo pijač za enkratno uporabo iz plastike PET, stekla in aluminija s prostornino od dveh decilitrov do treh litrov.

V skladu s pravilnikom o embalaži in odpadni embalaži, sprejetim novembra 2023, pa bodo v sistem vključili še večslojno kartonsko embalažo, kot je tetrapak za mleko in sokove, plastično embalažo, ki ni izdelana iz PET, ter tako stekleno kot plastično embalažo pijač s prostornino manj kot dva decilitra.

Hrvaško ministrstvo za varstvo okolja in zeleni prehod je privolilo v zamik uvedbe novih pravil z januarja na september 2027, saj proizvajalci in trgovci opozarjajo na stroške prilagoditve ter še nerešena vprašanja, povezana z zbiranjem, skladiščenjem in predelavo novih vrst odpadne embalaže, poroča Net.hr.

Na hrvaški trg so lani dali skoraj 15.000 ton večslojne embalaže. Po ocenah, ki jih navajajo hrvaški mediji, bi z razširitvijo sistema lahko na leto zajeli okoli 400 milijonov dodatnih kosov embalaže.

Kot je za RTL pojasnila vodja sektorja za trajnostno ravnanje z odpadki na okoljskem ministrstvu Sanja Radović, je namen kavcije, ki jo potrošniki plačajo ob nakupu izdelka, spodbuditi vračanje prazne embalaže v trgovine.

Potrošnikom kavcijo ob vračilu embalaže izplačajo trgovci, ki jim sredstva nato povrne sklad za varstvo okolja in energetsko učinkovitost, pristojen za upravljanje sistema.

Po veljavnih pravilih morajo embalažo, vključeno v kavcijski sistem, prevzemati vse trgovine, ki prodajajo pijače in imajo več kot 200 kvadratnih metrov prodajnih površin. Od posameznika morajo dnevno prevzeti do 80 kosov embalaže. Embalaža mora biti prazna in nepoškodovana, črtna koda in oznaka za povratno embalažo na njej pa morata biti jasno vidni in berljivi.