Na Hrvaškem prijeli Ukrajinca osumljenega sabotaže Severnega toka

"Zvezno državno tožilstvo je poskrbelo za prijetje Ukrajinca Vladimirja Z. v Pulju na Hrvaškem, kjer so ga prijele lokalne policijske sile," je sporočilo zvezno tožilstvo.
Dodali so, da je prijeti Ukrajinec izurjeni potapljač, ki je utemeljeno osumljen sodelovanja pri povzročitvi eksplozij in naj bi sodeloval pri potrebnih potopih za izvedbo sabotaže.
Tožilstvo domneva, da je Vladimir Z. tesno sodeloval s Sergijem K., še enim Ukrajincem, ki so ga lani prijeli v Italiji in ga nato izročili Nemčiji. Oba naj bi za izvedbo operacije uporabljala jahto, ki so jo posredniki v Nemčiji najeli z lažnimi identifikacijskimi dokumenti.
Podvodne eksplozije so 26. septembra 2022 močno poškodovale plinovode, zgrajene za transport ruskega zemeljskega plina v Nemčijo po dnu Baltskega morja. Sabotaža je dodatno zaostrila napetosti zaradi vojne v Ukrajini v času, ko so evropske države po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino pospešeno zmanjševale odvisnost od ruskih energentov.
Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost v napad zanikajo.
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