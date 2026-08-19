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Na Hrvaškem prijeli Ukrajinca osumljenega sabotaže Severnega toka

Pulj, 19. 08. 2026 12.42 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
STA
Severni tok

Na Hrvaškem so prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo leta 2022, je sporočilo nemško tožilstvo, ki si prizadeva za njegovo izročitev Nemčiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zvezno državno tožilstvo je poskrbelo za prijetje Ukrajinca Vladimirja Z. v Pulju na Hrvaškem, kjer so ga prijele lokalne policijske sile," je sporočilo zvezno tožilstvo.

Dodali so, da je prijeti Ukrajinec izurjeni potapljač, ki je utemeljeno osumljen sodelovanja pri povzročitvi eksplozij in naj bi sodeloval pri potrebnih potopih za izvedbo sabotaže.

Severni tok
Severni tok
FOTO: Shutterstock

Tožilstvo domneva, da je Vladimir Z. tesno sodeloval s Sergijem K., še enim Ukrajincem, ki so ga lani prijeli v Italiji in ga nato izročili Nemčiji. Oba naj bi za izvedbo operacije uporabljala jahto, ki so jo posredniki v Nemčiji najeli z lažnimi identifikacijskimi dokumenti.

Preberi še Nemško tožilstvo: Ukrajinske oblasti naročile sabotažo na Severnem toku

Podvodne eksplozije so 26. septembra 2022 močno poškodovale plinovode, zgrajene za transport ruskega zemeljskega plina v Nemčijo po dnu Baltskega morja. Sabotaža je dodatno zaostrila napetosti zaradi vojne v Ukrajini v času, ko so evropske države po začetku obsežne ruske invazije na Ukrajino pospešeno zmanjševale odvisnost od ruskih energentov.

Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost v napad zanikajo.

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KOMENTARJI16

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kakorkoliže
19. 08. 2026 14.10
Koga vi to zavajate s tem kopiranjem lažnih vojno propagandnih člankov.
Odgovori
0 0
Želko Kacin
19. 08. 2026 14.09
za plin spreman
Odgovori
0 0
Nidani
19. 08. 2026 13.51
Sem kar solzan, ko Ukrajinca vidim z mercedes maybach...
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
19. 08. 2026 13.33
..............ko te ujamejo v navidez zate varni državi, državi, ki je tvoj zgodovinski zaveznik, potem je zagotovo nekaj narobe s politiko tvoje države in njenimi akcijami širom Evrope.........................
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-2
0 2
mr_green
19. 08. 2026 13.32
Volodimir Z. Elensky. Pa to ne moreš verjet. Satira do velikega poka in nazaj.
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+1
1 0
Samo navijač
19. 08. 2026 13.26
Cakam komentar zgube ukrajinske 😁
Odgovori
+5
5 0
Banion
19. 08. 2026 13.22
koliko kričanaj je bilo da so ga razstrelili rusi, sedaj ko se ve da so bili ukrjianci pa razen nemcev vsi tiho, še oni vuderlajdra in kljasova so tiuho. Sramorta in take podpiramo
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+6
6 0
deny-p
19. 08. 2026 13.12
Jasno je bilo, da Rusi niso zakrivili tega dejanja, samo naši oz EU politiki so naivni ali zaslepljeni.... Kot da bi žagal vejo, na kateri sedoš al pa nogo, s katero hodiš.....
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+6
6 0
BrezPitt
19. 08. 2026 13.10
Naj pride v Slo mu bo dal jajo azil in imuniteto
Odgovori
+2
4 2
Banion
19. 08. 2026 13.20
morda celo odlikovanje
Odgovori
+2
3 1
Omreznina2024
19. 08. 2026 13.03
HA, HA, HA, 4 leta so vsi vedeli, samo Nemci ne, ?
Odgovori
+6
6 0
JP2022
19. 08. 2026 12.57
Se pravi, Ukrainski agent, ki je za Ukraino razstrelil Eu/nemški plinovod, ki torej zato Nemčija išče s tiralico, se mota po Evropi, da ga bo lažje ujet.
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+4
6 2
300 let do specialista
19. 08. 2026 12.52
Se je zatekel k bratom, srbomrzcem in rusomrzcem, eto vam "neomajna podpora"👍
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+9
10 1
Karamazov
19. 08. 2026 12.49
A niso vsi Ukrajinski Vladimirji zdaj Volodimirji?
Odgovori
+7
7 0
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