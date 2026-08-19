Na Hrvaškem prijeli Ukrajinca osumljenega sabotaže Severnega toka

"Zvezno državno tožilstvo je poskrbelo za prijetje Ukrajinca Vladimirja Z. v Pulju na Hrvaškem, kjer so ga prijele lokalne policijske sile," je sporočilo zvezno tožilstvo.

Dodali so, da je prijeti Ukrajinec izurjeni potapljač, ki je utemeljeno osumljen sodelovanja pri povzročitvi eksplozij in naj bi sodeloval pri potrebnih potopih za izvedbo sabotaže.