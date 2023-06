Na Hrvaškem primanjkuje krompirja

"Krompirja nimam že zadnjih 20 dni in ga verjetno ne bom imela še nekaj časa. Lanski krompir je slab, mladi pa je predrag in ga ljudje nočejo kupovati, tako da ga niti ne ponujamo," je danes za STA dejala branjevka v Zagrebu. Pojasnila je, da je kilogram mladega krompirja lani stal do sedem kun ali slab evro, letos pa je po dva evra.

Da krompirja ne bo še nekaj časa, so ocenile tudi trgovke v eni od zagrebških trgovin znane hrvaške trgovske verige, kjer so bile police s krompirjem danes popolnoma prazne.

Nekatere trgovske verige, ki krompir uvažajo iz Egipta in drugih bolj oddaljenih držav, to živilo v manjših količinah še imajo, a se police prav tako hitro praznijo.

Predsednik medžimurskega združenja proizvajalcev trgovskega krompirja Damir Mesarić je v sredo za hrvaški časnik Večernji list pojasnil, da so na Hrvaškem lani zaradi suše pridelali 50 do 60 odstotkov manj krompirja, zato so ga veliko uvozili. Problem je nastal, ko ni bilo več krompirja niti v drugih delih Evrope.

"Tudi Evropa je tako lani kot letos imela probleme, od suše v Španiji in na jugu Francije do velikih poplav v Italiji in konec koncev na Hrvaškem," je pojasnil. To, kar so v trgovinah doslej prodajali pod deklaracijo domači, je bil po oceni Mesarića uvožen krompir iz Egipta ali Cipra. "Domačega krompirja enostavno ni ali pa ga je zelo malo," je dejal in poudaril, da so stari krompir večinoma prodali že v januarju in februarju.

Mesarić je izpostavil, da so poplave minuli mesec povzročile škodo v Zagorju in Medžimurju, pobiranje krompirja pa zaradi slabega vremena zamuja tudi v Liki. "Trenutno največ pričakujemo od Istre, kjer bodo začeli pobirati krompir te dni, kar bi moralo prinesti olajšanje," je napovedal. V Medžimurju ga bodo začeli pobirati kasneje.

Prvi domači krompir bo po njegovi oceni prišel na trg sredi junija, morda šele ob koncu meseca. Kako bo s ponudbo krompirja v letošnjem letu, je po njegovih besedah težko predvideti. Enako velja za ceno, ki bo odvisna izključno od trga. "Če bo povpraševanje, mu bo cena rasla," je napovedal.