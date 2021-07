Na Hrvaškem konjsko meso prodajali kot teletino

Europolova preiskava Opson X je trala približno pol leta, hrvaške inšpekcijske službe pa naj o tem ne bi vedele nič. "Redno spreminjamo evropske zakone. Bodisi jih izboljšujemo ali pa zaostrujemo, vse z namenom, da bi preprečili tovrstne prevare, vendar na žalost, vedno obstajajo domiselni posamezniki, ki se znajdejo in najdejo luknje v zakonu," je povedala hrvaška evropska poslanka Biljana Borzan . Po njenih besedah so trenutne kazni sicer tako visoke, da bi morale odvrniti tiste, ki bi poskušali kršiti zakone in predpise.

Poleg mesa so največ t.i. lažnih živil našli med alkoholnimi pijačami, predvsem pri vinu in vodki. Vrednost nelegalne hrane in pijače, ki so jo zaplenili v akciji, je 54 milijonov evrov, izdali pa so še 600 nalogov za aretacije, so povedali.

"Pri ponarejanju hrane oz. oznak, gre pogosto za hrano, ki je označena kot bio, organska, eko in podobno. To hrano najpogosteje kupujejo potrošniki zaradi zdravstvenih razlogov. S tem so posledice še večje," je povedala Borzanova.

V akciji je sodelovala carinska uprava, ki je izvrševala poostren nadzor nad posamezniki, osebnimi in tovornimi vozili ter avtobusi, ki prečkajo državno mejo. Pri tem niso zaznali nepravilnosti, so sporočili. Sicer pa akciji ničesar niso vedeli na veterinarski inšpekciji, ministrstvu za kmetijstvo, agenciji za hrano ter tudi ne na državnem inšpektoratu, poroča Dnevnik.hr. Zaenkrat sicer še ni jasno, koliko konjskega mesa je končalo na prodajnih policah pod oznako teletine.