Na Hrvaškem prvič zasegli črn kokain, šesterico aretirali

Obtoženi naj bi tihotapili večjo količino marihuane, eden naj bi skušal pretihotapiti tudi več kot deset kilogramov črnega kokaina, kar je sicer sploh prvi zabeležen primer tihotapljenja te vrste droge na Hrvaškem.

Policija naj bi dve vrečki črnega kokaina, ki so ga tihotapili v večji pošiljki oglja, zasegla že leta 2022. Pošiljka je prispela iz Južne Amerike, a jim v preiskavi takrat ni uspelo najti osumljencev. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi policija sedaj prek pogovorov v šifriranih aplikacijah prišla do glavnega osumljenca in njegovih pajdašev.

Šesterica je obtožena kaznivih dejanj zoper splošne varnosti in delovanja v hudodelski družbi ter kaznivih dejanj trgovine z drogami.