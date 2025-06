300 evrov za 25 kilometrov, 110 za 10: vse je zakonito

V Splitu je taksist po poročanju Dalmatinskega portala potnici iz Velike Britanije minulo nedeljo za približno 25 kilometrov dolgo vožnjo do letališča zaračunal več kot 300 evrov. Potnica ni želela plačati računa, na kraj dogodka pa je prišla tudi policija, ki pa po pisanju portala ni našla zakonske podlage za nadaljnje ukrepanje.

Podobno neugodno izkušnjo je imela v Zagrebu minuli teden ženska, ki se je s taksijem peljala od glavne železniške postaje do vzhodnega dela mesta. Taksist ji je po pisanju portala Net.hr za približno deset kilometrov vožnje zaračunal 110 evrov. Pri tem ji je izdal račun in pokazal na cenik.

Taksist je za portal potrdil avtentičnost računa. Dodal je, da bi vožnja, če bi se držal cenika, stala od 250 do 300 evrov.

Taksisti na Hrvaškem lahko oblikujejo cene po lastni presoji. Na to je spomnil tudi omenjeni taksist, ki je poudaril, da je njegovo početje zakonito, cene pa da so posledica kaosa na trgu taksi storitev in pomanjkanja regulacije.V Zagrebu in nekaterih drugih hrvaških mestih delujeta tudi Uber in Bolt, ki večinoma ponujata vožnje po zelo ugodnih cenah.