Na Hrvaškem rdeče opozorilo zaradi vročinskega vala

V večini hrvaških krajih so temperature danes že presegle 30 stopinj. Najbolj vroče je na skrajnem jugu Dalmacije. Ob 13. uri so na meteorološki postaji Gruda že namerili 37 stopinj Celzija. Živo srebro je kazalo več kot 35 stopinj v Makarski, medtem ko se je v več mestih v Dalmaciji in Slavoniji segrelo na več kot 34 stopinj Celzija, so objavili na spletni strani hrvaškega meteorološkega zavoda.

Hrvaški meteorologi so objavili tudi oranžno opozorilo za območja med Zagrebom in Kninom, pa tudi za Reko in Dubrovnik. Na teh območjih prav tako pričakujejo temperature med 30 in 38 stopinj Celzija. Za ostale dele države, kot so Istra, Kvarner in večina Dalmacije, pa ni opozoril.

Ljudi so opozorili na škodljive posledice visokih temperatur na zdravje. Med drugim so jim svetovali, naj se izogibajo soncu med 10. in 17. uro in naj pijejo čim več vode ali pijač, v katerih ni kofeina, alkohola in sladkorja, da bi se izognili dehidraciji.

Za petek so tudi objavili oranžno opozorilo za vzhod in skrajni jug države, kjer pričakujejo temperature do 35 stopinj Celzija. Napovedali so lokalne nevihte v notranjosti države, posebej v večernih urah.