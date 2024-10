Na Hrvaškem rdeče vremensko opozorilo, voda poplavila ceste v Istri

Na širšem območju Reke je v kratkem času padlo od 100 do 200 milimetrov dežja, kar je v nekaterih delih mesta povzročilo hudourniške poplave in težave v prometu, je v sredo pozno zvečer poročal hrvaški portal IstraMet.

Voda je dvigovala jaške ter rekla po cestah, pločnikih in stopniščih, v središču mesta pa je po poročanju hrvaške javne televizije HTV vdrla tudi v gostinski objekt. Ulice so bile poplavljene tudi v Novigradu in Svetem Lovreču, kjer so izmerili več kot 130 mm padavin, največ dežja pa je padlo na Krasici, kjer so izmerili 200 milimetrov dežja.

Precej manj dežja je padlo na jugu Istre, kjer vremenoslovci največ padavin pričakujejo popoldne, ko bi tudi v tem delu lahko izmerili ekstremne količine, še poroča IstraMet. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes in petek izdal rdeče vremensko opozorilo za zahodno obalo Istre, Kvarner in Velebitski kanal zaradi močnega vetra. Za ostale dele države z izjemo osiješke regije velja oranžno ali rumeno opozorilo zaradi močnih nalivov in neviht.

Zaradi napovedanih obilnih padavin je DHMZ že v sredo izdal tudi posebno opozorilo zaradi nevarnosti hudourniških poplav, bregove pa bi lahko prestopile tudi nekatere reke. Dež bo po napovedih padal najmanj do petka, poplave pa so možne tako na severnem in južnem delu jadranske obale kot v notranjosti države.

Kot poroča Net.hr, imajo zaradi slabega vremena veliko dela tudi gasilci. Včeraj in danes so skupno opravili 74 intervencij, v katerih je sodelovalo 83 gasilskih enot z 249 gasilci in 90 gasilskimi vozili, je sporočila Hrvaška gasilska zveza. Podobno kot v Istri je bilo tudi v Primorsko-goranski županiji. V torek popoldne so na območju županije gasilci opravili 10 tehničnih intervencij zaradi posledic močnega deževja. Gasilci so črpali vodo iz objektov, plovil in cest. Na terenu pa je bilo 40 gasilcev z 12 vozili.