Na Hrvaškem rešili deset migrantov, ki so obtičali na minskem polju

Ekipa protiteroristične enote Lučko je iz gozda pri kraju Saborsko v osrednjem delu Hrvaške, blizu meje z BiH, rešila skupino desetih migrantov. Da so jih locirali, so najprej cel dan s helikopterjem preiskovali teren, nato pa so morali izdelati podroben načrt, kako jih spraviti na varno, saj je območje polno min. Eden od migrantov, ki je stopil na mino, je sicer umrl že pred tem.

Skupina migrantov, ki je nezakonito vstopila v Republiko Hrvaško, je pri Saborskem prečkala gozdnato območje, polno protipehotnih min, ki so ostale iz vojne v 90. letih prejšnjega stoletja. Eden od njih je umrl včeraj, ko je stopil na mino, nekaj jih je bilo v eksploziji ranjenih, poroča spletni portal 24sata. Policija je, potem ko je bila obveščena, uspela najti mrtvega migranta in še enega, ki je bil poškodovan, preostanek skupine pa je svojo pot nadaljeval v neznani smeri. Protiteroristična enota Lučko je nato včeraj cel dan s helikopterjem iz zraka preiskovala teren, da bi jih locirala. V zgodnjih večernih urah so deseterico našli globoko v gozdu med naseljema Modruš in Lička Jesenica. Ker je to območje polno min, ki so tam ostale še iz časa vojne, dostop do njih ni bil enostaven.

Policisti so migrante iz helikopterja v angleščini opozorili, naj ostanejo, kjer so, dokler jim ne pride na pomoč protibombna enota. Ta je nato izdelala podroben načrt – najkrajšo pot do varne cone, ter danes zgodaj zjutraj začela s pregledovanjem terena in ustvarjanjem varnega koridorja za njihov umik. Trajalo je več ur, a akcijo so uspešno zaključili in migrante rešili. Šest jih je nato zaprosilo za mednarodno zaščito v Republiki Hrvaški, ostale pa so ranjene odpeljali v bolnišnico. Življenje enega od njih je ogroženo.

icon-expand FOTO: Hrvaške notranje ministrstvo icon-chevron-left icon-chevron-right

Notranje ministrstvo in hrvaška policija že od leta 2018 opozarjata na problematiko nezakonitih migracij, še posebej na minskih poljih, v težkih zimskih razmerah in ob rekah. Ob tej priložnosti so mednarodne in nevladne organizacije znova opozorili, naj migrante na t. i. balkanski poti informirajo o pravilih zakonitega vstopa na ozemlje Hrvaške. "Smrt enega od migrantov je dokaz, da je vstop v državo izven uradnega mejnega prehoda ne samo nezakonit, pač pa tudi izjemno nevaren," so zapisali v sporočilu za javnost.