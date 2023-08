Na Hrvaškem s strahom pogledujejo proti Muri

Tudi pri sosedih se borijo s poplavami. Poplavni val iz naše države je včeraj zajel dele Medžimurja in Varaždinske županije, a so jo relativno dobro odnesli. Danes naj bi se reke sicer še razlivale, ampak naj ne bi več močno rasle, piše Index.hr. Kljub številnim opozorilom pa sta se dve osebi podali v vožnjo z avtomobilom skozi vodo, ki je narasla skozi poplavljeni kanal Sava–Odra v bližini Odranskega polja. V iskalno-reševalni akciji, ki so jo uspešno zaključili zgodaj zjutraj, so osebi rešili, bili sta nepoškodovani in nista potrebovali zdravniške pomoči. Pristojni so občane pozvali k dodatni previdnosti in odgovornemu ravnanju na območjih, ki so poplavno ogrožena.