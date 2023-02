Na Hrvaškem se marca obeta 10-odstotna podražitev izdelkov

"Cene izdelkov bo dvignilo okoli 60 dobaviteljev. Nekatere bodo začele veljati 1. marca, nekatere v aprilu, do takrat imamo napovedi novih cenikov," je za hrvaško televizijo RTL napovedal vodja združenja trgovin pri hrvaškem združenju delodajalcev Martin Evačić.

"Podražitev se bo zagotovo zgodila in na to je treba računati. Ne morete zaustaviti inflacije. To bi bilo tako, kot če bi skušali zaustaviti plimo," pa je dejal lastnik največje distribucijske družbe v državi, skupine Orbico, Branko Roglić. "To je balon, ki se napihuje in bo zagotovo počil," je dodal.

Roglić v naslednjem mesecu pričakuje do desetodstotne podražitve, podražilo pa se bo vse, od mesa, toaletnega papirja in banan do soka in kave. "Nekateri izdelki se bodo podražili bolj, drugi manj. Ljudje morajo vedeti, da bo do podražitev prišlo, in se na to pripraviti," je poudaril.

"V glavnem gre za izdelke iz uvoza, kar bi za trgovce pomenilo, da morajo korigirati svoje maloprodajne cene, za kupce pa, da bodo te izdelke v prihodnosti na policah našli po nekoliko višjih cenah," je pojasnil predsednik združenja za trgovino pri hrvaški gospodarski zbornici Ivica Katavić.

Inflacija na Hrvaškem je v oktobru znašala 13,2 odstotka, v novembru 13,5 odstotka in v decembru 13,1 odstotka, kažejo podatki hrvaškega državnega zavoda za statistiko. Povprečna lanska letna inflacija je bila pri 10,8 odstotka.