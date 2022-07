Na Hrvaškem še naslednja dva tedna brez podražitve goriva

Zadnje ukrepe za zajezitev cen pogonskih goriv je hrvaška vlada sprejela pred dvema tednoma, ko je zamrznila cene na bencinskih postajah zunaj avtocest. Pred štirimi tedni pa je tudi že drugič znižala trošarine in trgovsko maržo na dizelsko in bencinsko gorivo. Prvič je trošarine in trgovsko maržo znižala v začetku marca.

Če vlada ne bi sprejela novih ukrepov za zajezitev cen pogonskih goriv, bi cena bencina in dizla v torek po napovedih strokovnjakov znašala najmanj 16 kun oz. 2,12 evra. Ob tem pa so v združenju malih trgovcev z naftnimi derivati že konec tedna opozarjali, da bodo v torek črpalke zaprli, če vlada ne bo ukrepala.